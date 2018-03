Maria Teresa Hilado neues Vorstandsmitglied bei Bausch + Lomb

Rochester, New York (ots/PRNewswire) - Bausch + Lomb, weltweit tätiges Unternehmen für die Augengesundheit, gab heute bekannt, dass Maria Teresa (Tessa) Hilado in den Vorstand gewählt worden ist.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121221/MM34011LOGO

)

Hilado ist derzeit Senior Vice President für Finanzen und Finanzdirektorin bei PepsiCo, dem 65 Milliarden schweren Nahrungsmittel- und Getränkekonzern. In dieser Position ist Hilado für die weltweiten Finanzgeschäfte von PepsiCo verantwortlich. Dazu gehören Kapitalmärkte, Bargeldverwaltung, internationale Finanzen, Altersvorsorge- und Versicherungsbeiträge sowie die Aufsicht über das weltweite Beschaffungsteam. Sie ist Mitglied der Komitees für Investitionsausgaben und Rohstoffpreisrisikomanagement bei PepsiCo und Vorsitzende des Rentenausschusses. Hilado sitzt auch im Vorstand von Pepsi Bottling Ventures, einem Joint Venture von PepsiCo und Suntory.

"Tessa Hilado ist eine hervorragende Führungspersönlichkeit im Finanzbereich und verfügt über umfassende Erfahrungen in weltweit tätigen Unternehmen im Gesundheitswesen und im Bereich der Verbraucherprodukte", erklärte Fred Hassan, Vorsitzender von Bausch + Lomb. "Bausch + Lomb, seine Kunden und seine Aktionäre werden von Tessas Erfahrung in Industrie und Finanzen profitieren."

Tessa Hilado verfügt über 22 Jahren an Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Strategie in weltweit tätigen, staatlichen Unternehmen in zahlreichen Branchen. Bevor sie 2009 zu PepsiCo kam, war Hilado von 2008 bis 2009 Vice President und Finanzdirektorin bei der Schering-Plough Corporation, wo sie für die weltweiten Finanzgeschäfte des Unternehmens zuständig war und im Komitee für Altersvorsorge mitwirkte. Zuvor war Hilado 17 Jahre lang bei der General Motors (GM) Corporation beschäftigt, wo sie zahlreiche hochrangige Positionen im Bereich Finanzen inne hatte, darunter als stellvertretende Finanzdirektorin, Geschäftsführerin und Finanzdirektorin bei GMAC Commercial Finance. Außerdem war sie in verschiedenen Rollen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Arbeitsverhandlungen und Finanzverwaltung beschäftigt.

"Ich freue mich sehr, ein Teil des nachhaltigen Wandels von Bausch + Lomb zu werden, am Wachstum des Unternehmens Teil zu haben und die Vision umzusetzen, das beste Unternehmen für Augengesundheit weltweit zu werden", erklärte Hilado.

Hilado hat einen Bachelor of Science-Abschluss in Management Engineering von der Ateneo de Manila University auf den Philippinen und einen Master of Business Administration von der Darden Graduate School of Business der University of Virginia.

Informationen zu Bausch + Lomb Bausch + Lomb ist ein führender, weltweit tätiger Hersteller von Augenpflegeprodukten, der sich ausschließlich dem Schutz, der Verbesserung und der Wiederherstellung des Sehvermögens von Menschen widmet. Unser Kernangebot umfasst ophthalmische Pharmazeutika, Kontaktlinsen und deren Pflegeprodukte und ophthalmische OP-Geräte und -Instrumente. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten eine der umfangreichsten Angebotspaletten der Branche, die in 100 Ländern verfügbar ist. Das 1853 gegründete, in Rochester, New York, ansässige Unternehmen hat beschäftigt weltweit über 11.000 Mitarbeiter.

Web site: http://www.bausch.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Presse: Elizabeth Murphy, Weltweite Kommunikation, (585)

338-8528 oder elizabeth.murphy @ bausch.com; oder Investorenpflege: Dan

Ritz,

Investorenpflege, (585) 338-5802 oder daniel.ritz @ bausch.com