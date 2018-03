Tiroler Tageszeitung vom 16. Mai 20013; Leitartikel von Manfred Mitterwachauer: "Der Lack bedarf einer Politur".

Innsbruck (OTS) - Utl: Auch eine Ampelkoalition kann die Stadt Innsbruck nicht auf den Kopf stellen. Das ist die - positive wie negative - Bilanz der ersten zwölf Regierungsmonate des Trios FI, Grüne und SPÖ. Spannend wird es bis 2018 trotzdem bleiben.

Chaos und ein Schwenk an den linken Rand - all das wurde der Innsbrucker Ampelkoalition vor genau einem Jahr von ihren Kritikern mit auf den Weg zum Hochzeitsaltar gegeben. Nichts von alledem ist eingetreten, wenn heute "Für Innsbruck" (FI), Grüne und Sozialdemokraten (SPÖ) ihre erste koalitionäre Geburtstagskerze ausblasen. Weder wurde in der Tiroler Landeshauptstadt die allgemeine Birkenstock-Schuhpflicht ausgerufen, noch war die Koalition jemals ernsthaft in Gefahr, auseinanderzubrechen.

Es ist dem Regierungstrio nicht gelungen, Innsbruck auf den Kopf zu stellen - ein Lob, aber auch Kritik zugleich. Der Umbruch, der mit dem Rauswurf der ÖVP aus der und dem erstmaligen Hereinholen der Grünen in die Regierungsverantwortung im Magistrat einherging, war für den Bürger bis dato kaum spürbar. Der Alltag ging ungeachtet der politischen Zäsur für einen Großteil in alten Bahnen weiter. Mit denselben Problemen, Ärgernissen und Freuden, die eine Stadtregierung in der tagtäglichen Abarbeitung ihrer Geschäfte halt so produzieren kann.

Die Verschiebungen im Machtgefüge nahmen in den vergangenen zwölf Monaten noch am ehesten die Mitarbeiter im Magistrat wahr. Neue Formen und Arten der Kommunikation, der ämterübergreifenden Zusammenarbeit, neue Schwerpunkte und Zielsetzungen - das war spürbar. Nach außen hin drangen bis dato nur deren Spitzen, wie das Bemühen um mehr Bürgerbeteiligung. Auch wenn selbige mitunter auch noch mehr Ärger produzierte, wie das gescheiterte Urban-Gardening-Projekt beweist. Vereinzelte sachbezogene Entscheidungen (Grassmayrkreuzung, Radfahrverbot oder die Dotierung des Energieentwicklungsplans) wurden je nach politischer Urheberschaft gefeiert.

Doch die Ampelkoalition als Kollektiv ist mit weit höheren Zielen an den Start gegangen, hat weit größere Hoffnungen des Umbruchs und Ausbruchs aus altgediegenen Strukturen geweckt. Hier ist die Ampel noch einiges schuldig geblieben - der Lack des Neuen bedarf einer kräftigen Politur. Die Zeit des Einarbeitens ist vorbei. Denn mit der schwarz-grünen Landesregierung ist der Innsbrucker Ampel plötzlich ein neuer Konkurrent erwachsen. Einer, dessen Charme des Neuen noch unverbraucht glänzt. Beide, Land wie Stadt, haben jeweils bis 2018 Zeit, das zu halten, was sie versprochen haben. Es wird eine spannende Zeit. Eine, die beweisen wird, wer tatsächlich für einen Umschwung gesorgt hat: eine Ampel oder Schwarz-Grün.

