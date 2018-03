WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Wer klug ist, gründet ein Kartell - von Oliver Jaindl

Schadenersatzrecht ist in puncto Kartelle EU-weit reformbedürftig

Wien (OTS) - Der Kartell-Verdacht in der Ölbranche und die 20,8-Millionen-Euro-Strafe für Rewe haben Kartelle wieder in den Fokus gerückt. Von größtem Interesse dabei ist stets bloß die Höhe der verhängten Strafe - als ob das das einzig Wichtige wäre.

Das ist es eben nicht. Konsequent weitergedacht ist es zwar "bemerkenswert", wenn nationale Gesetzgeber und die EU Kartellrechtsverstöße immer enger gesetzlich determinieren, um sich immer leichter mit saftigen Geldstrafen ein "Körberlgeld" zu verdienen (diese Art der Einnahmenbeschaffung wird nebenbei bemerkt sicher auch im Unternehmensstrafrecht noch kommen, Anm.). Es wird damit aber nicht beantwortet, was mit Tausenden Geschädigten durch kartellbedingt überhöhte Preise passiert - etwa, wenn Konsumenten wie jüngst in Deutschland zu teure Erdäpfel gekauft haben.

In praxi passiert gar nichts - und die Kartellanten lachen. Für KMU und Konsumenten zahlt es sich einfach nicht aus, dass sie die für jeden persönlich nur kleinen Überteuerungen einklagen, welche dem Kartell in der Masse aber satte Gewinne brachten.

Selbst führende Wettbewerbsrechtler des Landes - wie heute im RechtsBlatt nachzulesen - sehen hier nach ihrer persönlichen Ansicht Reformbedarf. Und damit ist der Autor nicht allein. Erst kürzlich haben Anwälte den Terminus "Strafschadenersatz" in der juristischen Diskussion wiederbelebt, weil sich eine Versicherung ihrer Meinung nach systematisch und vertragswidrig weigert, Deckungen zu übernehmen.

Was das alles miteinander zu tun hat? Kartelle oder der Fall um die angeblich an oder über der Grenze der Sittenwidrigkeit agierende Versicherung zeigen auf, dass das Schadenersatzrecht EU-weit reformbedürftig ist. Es bedarf kollektiver Rechtsdurchsetzung, bei der stellvertretend für Geschädigte jene Gewinne abgeschöpft werden, deren einzelne Einklagung sich nicht auszahlt. Diese gehören in einen Fonds gespeist, der an jene, die etwa alte Rechnungen nachweisen können, Ersatz leistet. Und falls es einmal keine Behörde gibt, die Fehlverhalten aufdeckt, ist es notwendig, dass auch am Zivilrechtsweg unseriös Handelnden via Strafschadenersatz ein Denkzettel mitgegeben werden kann. Der seriös arbeitende Wettbewerb und die Verbraucher wären über eine Reform dankbar.

