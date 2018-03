Neues Volksblatt: "Wettstreit" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 16. Mai 2013

Linz (OTS) - So ändern sich die Zeiten. "Ich glaube, mit mir will derzeit niemand tauschen", meinte ÖVP-Chef Michael Spindelegger bei seiner ersten "Österreich-Rede" vor einem Jahr. Korruptionsgeschichten beutelten auch seine Partei, die Umfragewerte waren im Keller und die Erfolgsaussichten alles andere als rosig. Gestern stellte sich ein selbstbewusster Vizekanzler hin und sagte mit völliger Selbstverständlichkeit, im September werde die ÖVP wieder die Nummer 1 sein und er als Bundeskanzler werde "jeden Tag dafür hart arbeiten, dass die Wirtschaft entfesselt wird und der Wohlstand bei den Menschen ankommt". Ohne lange Umschweife hat Spindelegger das Kanzler-Duell nun eröffnet, und er hat den Gerechtigkeits-Fehdehandschuh, den die SPÖ und die mit ihr assoziierten Institutionen wie AK oder ÖGB schon lange in den Ring geworfen haben, aufgenommen. Tatsächlich haben auch die Leistungsbereiten Anspruch auf gerechte Behandlung durch den Staat. "Kein Schwacher wird stärker, wenn wir die Starken schwächen", konstatierte er.

Erste Reaktionen insbesondere der SPÖ lassen erwarten, dass der von Spindelegger angepeilte Wahlkampf der Ideen und Konzepte eine einseitige Willenserklärung bleiben könnte - kam doch flugs die Warnung vor dem Ausverkauf des Wassers aus der Schublade. Angstmacher kontra Mutmacher: In diesem Wettstreit sollten am Ende die Optimisten belohnt werden.

