SP-Troch ad VP-Aichinger: Zählen will gelernt sein

Rund ein Drittel der Unterschriften zur Mariahilfer Straße noch gar nicht ausgewertet

Wien (OTS/SPW-K) - "Derartig unseriöse Zahlenspielereien passieren immer dann, wenn Parteien Themen und BürgerInnen für sich instrumentalisieren", reagiert der Wiener Petitionsausschuss-Vorsitzende, SP-Gemeinderat Harald Troch, auf die späte Aussendung von VP-Aichinger betreffend die VP-Petition zur Mariahilfer Straße. "Die aktuell auf der Petitionsplattform angegebenen 2.322 Unterstützungen sind zum allergrößten Teil von der MA 62 transferierte Unterstützungen, der ursprünglich in Hardcopy übergebenen Unterschriftslisten. Rund 1.400 Unterschriften müssen allerdings noch überprüft werden, der Rest erfüllte nicht die formalen Kriterien wie Hauptwohnsitz etc. Online kamen bislang nicht einmal hundert Unterstützungserklärungen. Von insgesamt über 6.000 Unterstützern auszugehen entspricht also mehrheitlich einem VP-Wunschdenken", Troch abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Tel.: (01) 4000-81 925

www.rathausklub.spoe.at