Hochschulkonferenz - Diskussion betreffend Durchlässigkeit und zur etwaigen Einrichtung einer medizinischen Fakultät Linz

Ergebnisbericht der Arbeitsgruppe zum Thema "Durchlässigkeit im tertiären Sektor" wurde diskutiert - Karlheinz Töchterle: Gesamthafte Sicht des Hochschulraums zentral

Wien (OTS) - Verbesserungen zur Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen den Fachhochschulen und Universitäten sowie die Diskussion zur etwaigen Einrichtung einer medizinischen Fakultät Linz standen heute Nachmittag im Mittelpunkt der sechsten Sitzung der Österreichischen Hochschulkonferenz. Die im September 2012 eingerichtete Arbeitsgruppe "Durchlässigkeit im tertiären Sektor" legte ihren Ergebnisbericht vor, der von der Hochschulkonferenz diskutiert wurde und in der nächsten Sitzung beschlossen werden soll. Betreffend die medizinische Ausbildung in Linz berichtete Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle von einer "sachlichen Diskussion". Die Hochschulkonferenz hat die Empfehlung an den Minister ausgesprochen, eine Entscheidung über die etwaige Einrichtung einer medizinischen Fakultät Linz erst nach Einholen weitere Informationen und Klärung sämtlicher offener Fragen zu treffen. Töchterle bekräftigte jedenfalls erneut sein Anliegen einer "gesamthaften Sicht des Hochschulraums" sowie die Beantwortung der offenen Fragen - von der Finanzierung über eine Lösung betreffend Klinischer Mehraufwand (KMA) bis hin zu Verbesserungen im Bereich der postpromotionellen Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen für Ärzt/innen.

Betreffend der etwaigen Einrichtung einer medizinischen Fakultät Linz betonte Töchterle, "dass die Hochschulkonferenz klarerweise eingebunden sein muss, handelt es sich doch auch um eine strategische Frage des österreichischen Hochschulraumes. Eine gute Abstimmung aller in diesem Bereich tätigen Institutionen ist essenziell", so Töchterle. Man habe heute "sachlich" diskutiert, auch über die seit gestern in Begutachtung befindliche Novelle des Universitätsgesetzes. Sie legt die Rahmenbedingungen für die Vereinigung von Universitäten und das Einrichten von medizinischen Fakultäten fest. "Damit wäre auch der rechtliche Rahmen für eine etwaige medizinische Fakultät in Linz geschaffen", sagte Töchterle. Er wies aber erneut darauf hin, dass vor einer Entscheidung weitere Fragen, beispielsweise betreffend Finanzierung, solide geklärt werden müssen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecherin: Mag. Elisabeth Grabenweger

Tel.: +43 1 531 20-9014

mailto: elisabeth.grabenweger @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at