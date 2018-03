SP-Schicker: "Lassen Sie sich anschauen, Hr. Kollege!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Ihre falschen Zahlen grenzen schon an Paranoia, Hr. Kollege! Die Anzahl der Einbürgerungen ist seit Jahren rückläufig und entspricht in Summe nicht einmal einem Prozent der zugewanderten Menschen", zeigt sich Schicker befremdet über die heutige Aussendung zum Thema Einbürgerungen von FP-Gudenus. "Istanbul ist zudem eine der modernsten Städte Europas und ich kenne viele, die gerne dort Bürgermeister wären. Das nur zur Info, da Sie ja offensichtlich noch nie selber dort gewesen sind", Schicker weiter in Richtung Gudenus.

"Tatsache ist auch, dass ein viel größerer Anteil an eingebürgerten Personen aus Drittstaaten, wie dem ehemaligen Jugoslawien und Serbien erfolgt ist - aber das interessiert Sie selbstverständlich nicht", ärgert sich Schicker.

"Sie verstehen sich eben am besten auf's Ängste schüren Hr. Gudenus, aber da machen wir nicht mit!", Schicker weiter. "Ein guter Rat zum Schluss: Lassen Sie sich anschauen, Hr. Kollege!", Schicker abschließend.

