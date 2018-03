Klassische PR und Social Media optimal verknüpfen - Seminar zur crossmedialen Kommunikation in Hamburg

Hamburg (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Online-Medien spielen im Kommunikations-Mix eine bedeutende Rolle. Doch klassische Medien sind zur Information und Gewinnung von Kunden nach wie vor unverzichtbar. Kommunikationsverantwortliche stehen heute vor der Herausforderung, die On- und Offline-Medien strategisch klug zu verknüpfen, um Kräfte zu bündeln und Zielgruppen mediengerecht zu erreichen. Im Media Workshop "Crossmedia" zeigt Referent Frederik Bernard, wie man kreative und kommunikative Inhalte der klassischen PR mit den Möglichkeiten der Online-Kommunikation wirkungsvoll verbindet. Das Seminar findet am 10. Juni 2013 in Hamburg statt.

Dieser Kurs richtet sich an Pressesprecher und Mitarbeiter aus PR und Marketing, die ihre klassische Kommunikationsarbeit mit den Instrumenten von Social Media und Online-PR verbinden möchten. Die Teilnehmer erfahren, wo sie ihre Zielgruppen finden, welche Kanäle sich für welche Themen eignen und wie man Inhalte entsprechend aufbereitet. Sie können in Kampagnen denken und kombinieren so die klassische PR mit den Instrumenten der Online-PR zu einem optimalen Kommunikationsmix.

"Crossmedia - Klassische Kommunikation und Social Media im Kommunikationsmix" am 10. Juni 2013 in Hamburg

Weitere Informationen zu Inhalt, Referent und Kosten erhalten Interessierte hier: http://www.media-workshop.de/PM/1924

Über den Referenten:

Frederik Bernard ist Senior Berater bei K12 - Agentur für Kommunikation und Innovation in Düsseldorf und geschäftsführender Inhaber der FBKB - Agentur für Kommunikation in Münster. Der Diplom-Betriebswirt war zuvor u.a. Senior Consultant bei ECC Online Relations (heute KetchumPleon), Consultant bei Kohtes Klewes Online Relations und Leiter Multimedia bei Brillux Lacke + Farben in Münster. Seine Beratungsschwerpunkte liegen auf Online-Kommunikation, Social Media und Crossmedia-Publishing.

Über das Fortbildungsangebot Media Workshop:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

Das komplette Seminarprogramm im Online-Seminarfinder:

www.media-workshop.de

Das neue Seminarprogramm 2013 zum Download:

http://www.media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2013.pdf

Rückfragen & Kontakt:

MW Media Workshop GmbH

Seminare // Trainings // Coachings

Berit Siewert

Telefon: +49 40 2263 5995

E-Mail: team @ media-workshop.de