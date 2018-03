VP Aichinger: Befragung Mariahilfer Straße ist ein Wunsch der Bürger/innen

Wien (OTS) - "Die Petition zu einer grundsätzlichen Befragung über die Neugestaltung der Mariahilfer Straße kommt von den Bürgerinnen und Bürgern, der "moralische Appell" von GR Harald Troch an die ÖVP Wien geht damit ins Leere", so der Klubobmann der ÖVP Wien Fritz Aichinger in Reaktion auf Aussagen des Vorsitzenden des Petitionsausschusses.

Fritz Aichinger: "Wir freuen uns, dass zu den mehr als 4000 Unterstützern zum Zeitpunkt der Einreichung noch weitere 2.300 online dazu gekommen sind. Das zeigt dass die Bürger/innen in Mariahilf und Neubau mitentscheiden wollen. Ich kann daher nur an die SPÖ appellieren, dieser Forderung zum Durchbruch zu verhelfen. Die Unterstützung der ÖVP Wien ist gewiss, wenn es sein muss, auch gegen die grüne Vizebürgermeisterin."

