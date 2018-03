Steibl: ÖVP gibt den Familien Platz zum Entfalten

Familien müssen sich Zeit für die Kinder nehmen können

Wien, 15. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Die Familien in Österreich müssen Platz zur Entfaltung haben. Die ÖVP hat es sich zum Ziel gesetzt, den Familien diesen Platz zu geben", betont ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl heute anlässlich der "Österreich-Rede" von Vizekanzler Michael Spindelegger. "Familien müssen sich Zeit für die Kinder nehmen können." Oft will ein Elternteil in Teilzeit arbeiten. Es sei daher wichtig, dass es die Politik den Arbeitgebern und Arbeitnehmern ermöglicht, flexible Arbeitszeitstrukturen auszuverhandeln. "Michael Spindelegger hat in seiner Rede klargestellt, dass ihm die Familien ein Anliegen sind. Er will die Familien unterstützen und sich nicht in ihre Lebensplanung einmischen." Dies könne mit einem Steuerfreibetrag von 7.000 Euro für jedes Kind gewährleistet werden. "Diese Familienentlastung ist das Herzstück der ÖVP-Reformvorhaben", so Steibl. ****

Die Familiensprecherin bekräftigt die Forderung der ÖVP, finanzierbaren Wohnraum zu schaffen. "Der Wunsch nach einer leistbaren Wohnung muss ebenso erfüllbar sein wie der Traum von den eigenen vier Wänden. Michael Spindelegger hat gezeigt, dass in Wien 10.000 erschwingliche Wohnungen allein dadurch geschaffen werden können, indem man die Gemeindewohnungen nach sozialen Kriterien vergibt", so Steibl die abschließend festhält: "Die ÖVP ist die Familienpartei. Wir wollen Familien stärken, nicht bevormunden."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at