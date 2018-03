PSI Energiemanagementlösungen durch Frost & Sullivan ausgezeichnet / European Customer Value Enhancement Award in der Kategorie Smart Energy Market an PSI verliehen

Berlin (ots) - Die PSI AG wurde am 14. Mai 2013 durch das weltweit tätige Research-Unternehmen Frost & Sullivan mit dem 2012 European Customer Value Enhancement Award für besondere Leistungen im Markt für Smart Energy Lösungen ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Entscheidung der Frost & Sullivan-Analysten waren vor allem die zahlreichen innovativen Funktionen der PSI-Software für das intelligente Management der Einspeisung erneuerbarer Energien, die einen deutlichen Mehrwert für die Kunden schaffen. Daneben wurde auch die starke Marktposition im deutschen und internationalen Markt hervorgehoben, die PSI gegen harten internationalen Wettbewerb behauptet.

Auch die konstant hohen Investitionen in die Weiterentwicklung der Produkte, die vielfach in enger Zusammenarbeit mit wichtigen Kunden erfolgt, wurden in der Begründung der Analysten hervorgehoben. Unter anderem kooperiert PSI mit Partnern aus Energiewirtschaft und Wissenschaft in Projekten wie Smart Operator, econnect Germany, Smart Watts und InfoStrom.

Frost & Sullivan vergibt den Award for Customer Value Enhancement jedes Jahr an das Unternehmen, das seinen Kunden durch Dienstleistungen oder Produkte zu einem deutlichen Mehrwert und einer verbesserten Effizienz verhilft.

Die Auszeichnung durch Frost & Sullivan bedeutet für PSI eine hohe Anerkennung im anspruchsvollen Markt für Energiemanagementlösungen und bestätigt den Fokus auf höhere Optimierungsfunktionen, die Kunden einen deutlichen Effizienz- und Kostenvorteil verschaffen.

Die PSI AG entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für das Energiemanagement (Gas, Öl, Elektrizität, Wärme, Energiehandel), Produktionsmanagement (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik) sowie Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit 1.600 Mitarbeiter.

