FP-Gudenus: Brauner wehrt sich mit Händen und Füßen gegen echtes Spekulationsverbot

Wie in einem seriösen Casino: Es ist notwendig, den Roten das Zocken mit Steuergeld zu verbieten

Wien (OTS/fpd) - Dass Sozialisten nicht wirtschaften können, ist nichts Neues, aber dass die Wiener Fraktion durch Fehlspekulationen bereits einen Schaden von mehr als zwei Milliarden Euro angerichtet hat, verdient nicht nur Beachtung, sondern schreit auch nach vorbeugenden Maßnahmen. "Das Pseudo-Spekulationsverbot, das die rote Oberzockerin Brauner gestern angekündigt hat, ist nur eine nicht ernst zu nehmende und auch nicht ernst gemeinte Beruhigungspille für die Bürger. Sie verkauft die Wienerinnen und Wiener für blöd. In Wirklichkeit hält sie sich etwa dadurch, dass sie ausgelagerte Unternehmen ausdrücklich davon ausgenommen hat, alle Möglichkeiten offen, ihren Spieltrieb weiter auf Kosten der Steuer- und Gebührenzahler auszutoben. Gerade in Wien wurde ja schon nahezu alles, inklusive der Sozialleistungen, ausgegliedert und damit auch Milliarden Schulden. Das muss für alle Zukunft unterbunden und die ausgelagerten Betriebe müssen wieder in den Schoß des Magistrats und damit unter die Kontrolle durch die Eigentümer, die Bürger, und deren Vertreter im Gemeinderat zurückgeführt werden", fordert Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus.

Aber Brauner wehre sich mit Händen und Füßen gegen ein echtes Spekulationsverbot. "Jeden Vorstoß von uns in diese Richtung hat sie im Landtag und im Gemeinderat niederstimmen lassen", so Gudenus. Erst bei der Sitzung am 13. Dezember des vergangenen Jahres, der Finanzskandal der Salzburger SPÖ hatte eben seinen Höhepunkt erreicht, hätten die Wiener Sozialisten und ihr grünes Anhängsel deutlich gezeigt, wes Geistes Kind sie sind: die FPÖ-Forderung nach qualifizierten und praktisch erfahrenen Entscheidungsträgern für Geldgeschäfte - abgelehnt, die Forderung nach Einbindung des Gemeinderats in wesentliche finanzielle Fragen - abgelehnt, die Forderung nach einem Verbot von spekulativen Transaktionen im Bereich der Schulden und der Veranlagung - abgelehnt, die Forderung nach Überprüfung von bestehenden Verlustpositionen und von möglichen Regressansprüchen gegenüber Banken - abgelehnt. "Und diese Aufzählung lässt sich weiter fortsetzen", ärgert sich Gudenus. Er hält fest:

"Dass die Sozialisten weiterhin einen Freibrief zum Spekulieren haben wollen, ist offensichtlich. Den werden wir Freiheitlichen ihnen sicher nicht erteilen. Im Gegenteil: Wir werden im Sinne der Bürger weiterhin für ein echtes Verbot kämpfen." (Schluss)

