Steindl: ÖVP ist verlässlicher Partner der Wirtschaft

ÖVP macht Mut und schafft Chancen - Wir setzen mit Michael Spindelegger die Segel Richtung Kanzleramt

Wien, 15. Mai 2013 (ÖVP-PK) "Die ÖVP ist jene Partei, die Mut macht und Chancen eröffnet. Michael Spindelegger hat in seiner Rede klar dargestellt, wie das Österreich der Zukunft aussehen soll", betont der Vorsitzende des parlamentarischen

Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl, nach der "Österreich-Rede" des ÖVP-Bundesparteiobmanns. "Statt Arbeit zu plakatieren, schafft die ÖVP Arbeitsplätze. Wir sind ein verlässlicher Partner für die österreichische Wirtschaft. Die geplante Mitarbeitererfolgsbeteiligung zeigt das einmal mehr auf. Denn der ÖVP mit Bundesparteiobmann Michael Spindelegger ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger am Ende des Monats mehr in der Tasche haben", unterstreicht Steindl. Derweil würde der Koalitionspartner sich darauf beschränken, immer neue Steuern zu erfinden, die den Mittelstand schröpfen. "Die Wirtschaft würde durch neue Steuern zusätzlich belastet und Betriebsübernahmen um ein Vielfaches erschwert. Das würde das Ende vieler Familienbetriebe, dem Kern unserer heimischen Wirtschaft,

bedeuten." Abschließend hält Steindl fest: "Die ÖVP weiß wie's geht. Wir haben die Konzepte, damit Österreich ein international wettbewerbsfähiger und stabiler Wirtschaftsstandort bleibt. So schaffen wir neue Arbeitsplätze und gestalten Österreich. Und so sichern wir den Wohlstand unserer Republik. Die ÖVP setzt mit Bundesparteiobmann Michael Spindelegger die Segel Richtung Kanzleramt!" ****

