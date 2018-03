Bekanntgabe und Porträt der 10 größten Öl- & Gasunternehmen der Welt

London (ots/PRNewswire) - Die Oil & Gas IQ (http://www.OilandGasIQ.com [http://www.oilandgasiq.com/strategy-management-and-information/articles/oil-and-gas-companies/?&shownewswindow=1&mac=OGIQ_Events_Title_Listing_2011&utm_source=OilGasIQ&utm_medium=Eloqua&utm_campaign=OG_PRNEWSWIRE&utm_content=dlc&utm_term=dlc] ), eine führende Online-Wissensquelle und Community für die Öl- und Gasindustrie, hat ihre Auflistung der 10 grössten Öl-und Gasunternehmen [http://www.oilandgasiq.com/strategy-management-and-information/articles/oil-and-gas-companies/?&shownewswindow=1&mac=OGIQ_Events_Title_Listing_2011&utm_source=OilGasIQ&utm_medium=Eloqua&utm_campaign=OG_PRNEWSWIRE&utm_content=dlc&utm_term=dlc] der Weltveröffentlicht.

Die Studie wurde aufgrund der Forschungsergebnisse zahlreicher wichtiger Branchenteilnehmer, wie etwa die US-Energiebehörde EIA und die OPEC, zusammengestellt und enthält eine Auflistung der zehn grössten Energieunternehmen der Welt, gemessen am Volumen der jährlichen Öl- und Gasproduktion.

Die Liste beinhaltet zudem weitere Schlüsselfaktoren wie die Anzahl der pro Tag produzierten Barrels, Angaben zum Führungspersonal, den Jahresumsatz in US-Dollar, den Standort des Hauptsitzes, die Zahl der Mitarbeiter weltweit und die Angabe, ob das Unternehmen privatwirtschaftlich oder staatlich organisiert ist.

Eine prägnante Zusammenfassung der komplexen Geschichte jeder Organisation gehört ebenfalls zu der Studie. Sie erklärt, wann und wie das Unternehmen gegründet wurde und wie es sich zu einem der dominantesten Unternehmen der Branche entwickelt hat.

"Der Energiesektor ist für die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Die Liste der Top 10 Öl- und Gasunternehmen von Oil & Gas IQ zeigt, wie viel Einfluss die Branche sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene besitzt. Ebenfalls bezeichnend sind die Platzierung der Super-Majors und die steigende Zahl der staatlichen Ölunternehmen auf der Liste. In jedem einzelnen Fall tragen die staatlichen Unternehmen erheblich zum Bruttonationalprodukt ihres Landes bei, und sie werden das infolge der Entdeckung weiterer Reserven auch in Zukunft tun", so Sumit Dutta, Marketingdirektor bei Öl & Gas IQ.

Sechs der Top 10 sind die nationalen Ölunternehmen (NOC) von Mexiko, Saudi-Arabien, Kuwait, Russland, China und des Iran, was beweist, dass die traditionellen Super-Majors in den letzten Jahren dem scharfen Wettbewerb einer steigenden Zahl von staatlichen Organisationen ausgesetzt waren, die zunehmend Alleinrechte auf wichtige Ölreserven erwerben.

Die fünf grössten Öl- und Gasunternehmen sind: Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil Company, ExxonMobil und PetroChina.

Die vollständige Liste sowie detaillierte Unternehmensporträts finden Sie exklusiv auf http://www.oilandgasiq.com [http://www.oilandgasiq.com/strategy-management-and-information/articles/oil-and-gas-companies/?&shownewswindow=1&mac=OGIQ_Events_Title_Listing_2011&utm_source=OilGasIQ&utm_medium=Eloqua&utm_campaign=OG_PRNEWSWIRE&utm_content=dlc&utm_term=dlc] .

Lesen Sie hier den vollständigen Bericht der Top 10 Öl- & Gasunternehmen der Welt .

