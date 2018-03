Mayer zu Spindelegger: Nein zur gemeinsamen Schule ist Zukunftsraub an unseren Kindern

ÖVP-Landeshauptmann Platter in Bildungsfragen viel weiter als Spindelegger - Chancen unserer Jugend wichtiger als Klientelpolitik

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer zeigt sich enttäuscht über die heutigen Aussagen von ÖVP-Chef Spindelegger in Sachen Bildung. "Mit Retro-Ideen lässt sich die Zukunft ganz sicher nicht gestalten. Das heutige Spindelegger-Nein zur gemeinsamen Schule ist Zukunftsraub an den Chancen unserer Kinder. Und es zeigt auch ganz deutlich, dass es dem ÖVP-Obmann offenbar mehr um Klientelpolitik als um die besten Chancen für unsere Kinder und Jugendlichen geht", sagte Mayer heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ***

Spindelegger lasse mit seiner Blockadehaltung auch die fortschrittlichen Kräfte innerhalb der ÖVP sowie ÖVP-Landeshauptmann Platter "im Regen stehen", der in Tirol Schulversuche zur gemeinsamen Schule umsetzen will. Dazu Mayer: "Landeshauptmann Platter, der unsere vollste Unterstützung hat, ist in Bildungsfragen offenbar viel weiter als der ÖVP-Obmann. Es wäre hoch an der Zeit, wenn auch die Bundes-ÖVP endlich ihren Widerstand gegen die moderne Schule der Zukunft aufgibt und den Weg zur gemeinsamen Schule freimacht." Mayer erinnerte in diesem Zusammenhang nochmals an den SPÖ-Antrag zu Schulmodell-Regionen, der dem ÖVP-Parlamentsklub vorliegt. "Nach Spindeleggers heutigen Aussagen ist allerdings zu befürchten, dass die ÖVP ihrem eigenen Landeshauptmann hier nicht einmal Schulversuche zugestehen will", so Mayer.

Dabei sei die gemeinsame Schule international schon lange üblich -"und sie hat sich bestens bewährt", sagte Mayer. "Die SPÖ und Bildungsministerin Claudia Schmied werden auch weiterhin mit aller Kraft dafür kämpfen, dass die Begabungen unserer Kinder durch ein zu frühes Aussondern nicht auf der Strecke bleiben", betonte Mayer. Die frühzeitige Differenzierung bei Kindern sei schon lange kein zeitgemäßes Konzept mehr, forderte Mayer ein Umdenken in der ÖVP. (Schluss) mb/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493