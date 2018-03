Food Revolution Day 2013 auf dem Biomarkt Freyung

Am Freitag, 17. Mai, wird Jamie Olivers Food Revolution Day zum zweiten Mal veranstaltet

Wien (OTS) - Marko Ertl und Matthias Kroisz werden zusammen mit Kindern einen "Disco-Salat" auf der Biofreyung zubereiten. Nicht verkaufbares Obst und Gemüse aufgrund der unpassenden Größe wird zusammen mit mehreren Schulklassen unter professioneller Anleitung und Musik zu Salaten und Smoothies verarbeitet. Diese Salate und Smoothies werden anschließend unentgeltlich verteilt. Damit soll gezeigt werden, wie kinderleicht es ist gesunde und schmackhafte Gerichte zuzubereiten. Gleichzeitig soll diese Aktion den Kindern einen praktischen, gesunden und richtigen Umgang mit "echten" Lebensmitteln näherbringen.

Dazu KonsumentInnenschutzstadträtin Sandra Frauenberger: "Alle können den Food Revolution Day unterstützen oder daran teilnehmen. Wichtig ist nur "echtes" Essen selbst zuzubereiten und für diesen Tag auf Fertiggerichte zu verzichten. Tolle Rezepte dazu gibt es nicht nur in Kochbüchern sondern auch bei den MarktstandlerInnen."

Was ist der Food Revolution Day

Der Food Revolution Day ist ein vom Koch und Aktivisten Jamie Oliver ins Leben gerufener jährlicher "Tag der Tat", welcher verdeutlichen soll, dass Bildung über Essen in allen Bereichen essentiell ist, um das Leben tausender Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Der erste Food Revolution Day fand im Mai 2012 statt und wurde in 62 Ländern und über 1000 Events zelebriert.

Fakten zum Biomarkt auf der Freyung

Beim Biomarkt auf der Freyung handelt es sich um einen temporären Markt, welcher bereits seit 20 Jahren abgehalten wird. Dieser Markt wird nicht ständig, sondern lediglich an Freitagen und Samstagen abgehalten. Ausnahmen sind Ostern, Weihnachten und Feiertage. Rund 20 MarktstandlerInnen bieten dort von 9 bis 18 Uhr ihre Waren an. Das Warenangebot reicht von Fleisch, Fisch, Backwaren, Honig, Wein und Käse in Bioqualität bis hin zur Naturkosmetik. Aber auch Kunsthandwerk sowie Korb- und Flechtwaren können erstanden werden.

Nähere Informationen gibt es bei der kostenlosen Lebensmittel-Hotline unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt. (Schluss) grs

