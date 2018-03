FPÖ-Neubauer: Was hat Berlakovich mit "Schweigegeld" für die Imker zu tun?

Kein Tag vergeht, ohne dass ein neuerlicher Skandal über Minister Berlakovich im Zusammenhang mit dem Bienensterben an die Öffentlichkeit dringt

Wien (OTS) - So ist Medienberichten heute zu entnehmen, dass die Landwirtschaftskammer 2011 den Imkern Geld dafür angeboten habe, das "Bienensterben öffentlich nicht zu thematisieren". Die Landwirtschaftskammer will von Schweigegeld freilich nichts wissen, man habe lediglich "Schadenersatzzahlungen" angeboten. "Wie man es auch nennen mag: Tatsache ist, es wurde Geld für Schweigen geboten und dies wurde Berlakovich von den Imkern auch in einem Schreiben mitgeteilt", zeigte sich der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Werner Neubauer heute fassungslos über eine derart dreiste Vorgangsweise.

"Nach meiner bereits gestern in der Sondersitzung des Nationalrates geäußerten Kritik an Minister Berlakovich habe ich diese Meldung heute einerseits mit Entsetzen, andererseits mit dem Gefühl einer gewissen Genugtuung vernommen. Fügt sich dieser erneute Vorfall doch in das bisherige Sittenbild des Minister Berlakovich nahtlos ein und zeigt neben seinen fachlichen auch seine menschlichen Defizite schonungslos auf. Ich fordere ihn daher auf, umgehend sämtliche Unterlagen zu dieser schmutzigen Geschäftsanbahnung offenzulegen und öffentlich zu erklären, dass keine derartigen Zahlungen getätigt wurden und dass es keinen "Maulkorb-Erlass" in der Causa Bienensterben gab", so Neubauer.

Vizekanzler Spindelegger möge endlich Position beziehen und öffentlich erklären, ob das bisherige Handeln seines Ministers mit dem sogenannten "Ehrencodex" der ÖVP in Einklang stehe. "Wie vieler Verfehlungen Berlakovichs bedarf es eigentlich noch, damit Vizekanzler Spindelegger ihn endlich seines Amtes enthebt?", so Neubauer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at