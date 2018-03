VP-Stiftner ad Vassilakou: Aussagen an Realitätsferne nicht zu überbieten

Wien (OTS) - "Den Plan die Wiener Fahrradwege einzufärben als Allheilmittel im Sinne der Verkehrssicherheit darzustellen und auch noch zu behaupten, dass diese `Gold wert` seien ist an Realitätsferne wohl nicht zu überbieten und ist ein Schlag ins Gesicht der Steuerzahler", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in einer ersten Reaktion zu den Aussagen von Stadträtin Vassilakou.

"Die völlig einseitig ausgerichtete Verkehrspolitik der Grünen verkennt die wahren Probleme in der Stadt. Was Wien braucht ist ein Konzept um das Radfahren in Wien sicherer zu machen. Dazu benötigen wir keine Fahrradwege, die um zig Millionen Euro grün angestrichen werden. Grün ist die Signalfarbe für verkehrspolitischen Wahnsinn", so Stiftner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at