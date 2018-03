"Eurovision Song Contest": Österreich trotz guter Performance nicht im Finale

Zweites Semifinale am 16. Mai - die Startreihenfolge

Wien (OTS) - "Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich nicht im Finale bin. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden damit, wie die vergangenen Monate verlaufen sind - ich bin sowohl als Mensch als auch als Künstlerin gewachsen. Es hat alles einen Sinn im Leben und genau das will ich mit 'Shine' ausdrücken; daran glaube ich auch weiterhin und es wird schon wieder bergauf gehen", so Natália Kelly nach dem verpassten Finaleinzug beim "Eurovision Song Contest 2013". Den Sprung unter die Top Ten schafften beim ersten Semifinale am 14. Mai Belgien, Dänemark, Irland, Litauen, Estland, Weißrussland, die Ukraine, die Niederlande, Moldawien und Russland. Bevor das große Wettsingen am Donnerstag, dem 16. Mai 2013, live um 21.00 Uhr beim zweiten Semifinale weitergeht, sorgen Lukas Resetarits & Friends" um 20.15 Uhr in ORF eins mit "Die Zugabe" für beste Unterhaltung.

"Eurovision Song Contest 2013 - Semifinale 2", am 16. Mai um 21.00 Uhr live in ORF eins

Im zweiten Semifinale treten 17 Länder an. Die Punkte werden auch diesmal wieder - wie in allen teilnehmenden Ländern - zu 50 Prozent von einer Jury und zu 50 Prozent vom Publikum mittels Televoting vergeben. Im ersten Semifinale voten nur die teilnehmenden Länder, sowie Deutschland, Frankreich und Spanien, die bereits für das Finale qualifiziert sind. Die Zuseherinnen und Zuseher in Österreich können ihre Stimme unter 0901 059 05 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf oder SMS) abgeben. Für Österreich mit Startnummer 01 kann nicht gevotet werden.

01 - Lettland: PeR - "Here We Go"

02 - San Marino: Valentina Monetta - "Crisalide (Vola)"

03 - F.Y.R. Mazedonien: Esma & Lozano - "Pred da se razdeni"

04 - Aserbaidschan: Farid Mammadov - "Hold Me"

05 - Finnland: Krista Siegfrids - "Marry Me"

06 - Malta: Gianluca - "Tomorrow"

07 - Bulgarien: Elitsa Todorova, Stoyan Yankulov - "Samo Shampioni (Only Champions)"

08 - Island: Eythor Ingi - "Ég á Líf"

09 - Griechenland: Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis - "Alcohol is Free"

10 - Israel: Moran Mazor - "Rak Bishvilo"

11 - Armenien: Dorians - "Lonely Planet"

12 - Ungarn: ByeAlex - "Kedvesem (Zoohacker Remix)"

13 - Norwegen: Margaret Berger - "I Feed You My Love"

14 - Albanien: Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko - "Identitet"

15 - Georgien: Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani - "Waterfaöö"

16 - Schweiz: Takasa - "You and Me"

17 - Rumänien: Cezar - "It's My Life"

"Eurovision Song Contest"-Finale am 18. Mai

Das große Finale des "Eurovision Song Contest 2013" steht am Samstag, dem 18. Mai, live um 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF eins. Neben den 20 qualifizierten Nationen aus den Semifinalshows singen Großbritannien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Gastgeber Schweden live ab 21.00 Uhr um den Sieg. Davor zeigt um 20.15 Uhr "Österreich rockt den Song Contest: Natália - unser Star in Malmö" die Höhepunkte von Natálias Song-Contest-Erlebnissen in Schweden.

Andi Knoll kommentiert die Song-Contest-Events jeweils live ab 21.00 Uhr in ORF eins für das ORF-Publikum. "And here are the results of the Austrian vote", mit diesen Worten meldet sich auch heuer wieder Kati Bellowitsch, um beim Finale die österreichischen Punkte zu verkünden.

Hitradio Ö3 berichtet aus Malmö

Hitradio Ö3 informiert ab 12. Mai aus Malmö: Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer berichtet über die Proben und Partys, liefert Hintergrundberichte und begleitet Natalia Kelly auf Schritt und Tritt durch Malmö. Seine Eindrücke und Erlebnisse schildert Stadlbauer nicht nur täglich im "Ö3-Wecker", sondern auch online in seinem ganz persönlichen Song-Contest-Blog. Der Blog sowie Infos bzw. Stars und Storys mit vielen Fotos zum Song Contest sind unter http://oe3.ORF.at/songcontest abrufbar.

Der "Eurovision Song Contest" in der ORF-TVthek

Für Fans bietet auch die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) ein umfassendes Eurovisions-Song-Contest-Service: Neben dem Live-Stream der TV-Übertragungen werden im Rahmen eines Themenschwerpunkts die Übertragungen sowie weitere Sendungen und Beiträge rund um den Song Contest auch als Video-on-Demand bereitgestellt.

Vor dem zweiten Semifinale: "Lukas Resetarits & Friends - Die Zugabe", 20.15 Uhr, ORF eins

Lukas Resetarits präsentiert am 16. Mai Sketches mit der heimischen Kabarettelite, die aus Platzgründen im ersten Teil nicht mehr gezeigt werden konnten. Dorfer und Düringer spielen zwei vertrottelte Adelige, Vitasek gibt Resetarits' legendäre "Du, Papa"-Nummer, eine großartige Zilk- und Peter-Alexander-Parodie liefert Grüße an Lukas aus dem Jenseits; er selbst singt mit Band eine ganz spezielle Version von "Gloria". Anschließend wird die berühmteste aller Resetarits-Nummern ("Wo sein Thaliastraße?") - im Original gespielt von Lukas in einer älteren Aufzeichnung - der neuen Version gegenübergestellt, in der Niavarani, Eckel und Stipsits spielen.

