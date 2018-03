Bienensterben: BZÖ-Huber beantragt Pestizidverbot im Landwirtschaftsausschuss

Wien (OTS) - BZÖ-Landwirtschaftssprecher Gerhard Huber kündigt an, dass das BZÖ im heutigen Landwirtschaftsausschuss ein echtes und vollkommenes Pestizidverbot beantragen wird. "Die Regierung versucht sich in Placebos um Bienentod-Berlakovich den Posten zu retten. Das BZÖ hat bereits 2010 ein völliges Pestizidverbot beantragt und verlangt von der Regierung die Zustimmung zu seinem Antrag".

Die Umsetzung der EU-Vorschriften betreff Neonicotinoid werde selbstverständlich unterstützt, aber ein von GLOBAL 2000 durchgeführter Vergleich der in Österreich derzeit laut amtlichem Pflanzenschutzmittelregister bestehenden Zulassungen für Neonicotinoide mit den im EU-Kommissionsvorschlag angekündigten Verboten zeige, dass nur rund 20 Prozent der derzeit in Österreich erlaubten Neonicotinoid-Anwendungen vom EU-Verbot überhaupt betroffen seien. "Deshalb muss es ein echtes Pestizidverbot zur Rettung der Bienen geben", so Gerhard Huber.

