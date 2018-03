AktionsGemeinschaft: A geh doch wählen!

Jetzt ist die Zeit gekommen, um etwas zu bewegen

Wien (OTS) - Wir Studenten können die nächsten zwei Tage noch nützen, um etwas zu verändern. Es muss Schluss sein mit dem derzeitigen Chaos, mit der Misswirtschaft unserer ÖH-Beiträge und dem Stillstand in der Vertretungsarbeit. Es ist Zeit, neue Wege zu gehen. Die AktionsGemeinschaft hat bewiesen wie man ÖH-Arbeit richtig macht:

"Wir legen den Fokus ausschließlich auf bildungspolitische Themen und Serviceleistungen, nicht auf Demonstrationen, Hörsaalbesetzungen und notorische Geldverschwendung wie beispielsweise das Projekt 'Café Rosa'", hält der Spitzenkandidat für die ÖH-Wahl 2013 der AktionsGemeinschaft, Florian Lerchbammer, im Rahmen der heutigen Medienaktion der AG fest. Eines ist klar: die derzeitige Bundes-ÖH ist gescheitert. "Mit zahlreichen fragwürdigen Aktionen haben sich VSSTÖ, GRAS, FEST und FLÖ selbst ins Out geschossen!", so Lerchbammer, weiter: "Deshalb rufe ich alle Studenten Österreichs auf: Geht hin! Entscheidet ihr, wer gegenüber der Regierung euch als Student vertreten soll. Entscheidet ihr, was in den nächsten zwei Jahren gemacht werden soll. Entscheidet ihr, wie ihr euch die Universität vorstellt! Jetzt ist die Zeit gekommen, um etwas zu bewegen. Daher: A geh doch wählen!", appelliert der AG-Obmann an alle Studenten, wählen zu gehen.

http://aktionsgemeinschaft.at/oeh-wahl-2013/wahlappell

Rückfragen & Kontakt:

Heinrich Lang, Pressesprecher

Mobil: 0664 415 75 19

Mail: heinrich.lang @ aktionsgemeinschaft.at

Homepage: aktionsgemeinschaft.at