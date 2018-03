Jakob Auer: Die heimische Landwirtschaft auch in Zukunft stärken!

Landwirtschaftsausschuss diskutiert Reformvorschläge der Europäischen Union und umfassende Gesetzesmaterien

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Mit den Reformvorschlägen zur künftigen Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik beschäftigte sich heute, Mittwoch, der Landwirtschaftsausschuss. In einem Bericht des Landwirtschaftsministers über die EU-Jahresvorschau wurden auch die Standpunkte Österreichs zu den EU-Kommissionsvorschlägen erneut dargelegt. Für den Obmann des Ausschusses, ÖVP-Landwirtschaftssprecher Abg. Jakob Auer, ist es wichtig, in den gemeinsamen Verhandlungen zwischen EU-Parlament, dem EU-Rat und der EU-Kommission eine praxistaugliche Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik zu beschließen.

Das Kernstück der heimischen Agrarpolitik ist die Ländliche Entwicklung. Umso wichtiger ist es, dass die finanziellen Mittel dafür auch ab 2014 im bisherigen Umfang zur Verfügung stehen und der nationale Kofinanzierungssatz von 50 Prozent sichergestellt werden muss. "Es gibt hier noch viel zu tun. Denn wenn es um's Geld geht, sind die Phantasien zur Mittelverteilung abseits der Landwirtschaft groß", fordert Auer Geschlossenheit, damit die Landwirtschaft auch in den nächsten Jahren Arbeitsplätze sichern, die Umwelt schützen und die Lebensmittel mit hoher Qualität produzieren kann.

Agrarrechtsänderungsgesetz bringt zahlreiche Reformschritte

Mit dem Agrarrechtsänderungsgesetz werden zahlreiche Gesetzesänderungen umgesetzt und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Mit dem landwirtschaftlichen Produktenbörsegesetz wird eine zeitgemäße Rechtsgrundlage für die Organisation und Tätigkeit der landwirtschaftlichen Produktenbörse in Wien geschaffen. Die derzeit geltenden Regelungen werden in einem Bundesgesetz zusammengeführt.

Wichtige Deregulierungsmaßnahmen werden im neuen Forstgesetz vorgenommen. Das Rodungsanmeldeverfahren für befristete Rodungen bis 1000 Quadratmeter wird vereinfacht. Derartige Rodungsflächen sind -wie ausdrücklich normiert wird - binnen fünf Jahren wieder zu bewalden. Weiters hat die Verwaltungspraxis ergeben, dass zur verbesserten Funktionsfähigkeit von Bringungsgenossenschaften Vereinfachungen in den Satzungen notwendig sind. Den Vorwurf des Umweltdachverbandes, dass das Forstgesetz endlich Natura-2000-tauglich werden soll, kann Jakob Auer nicht ganz nachvollziehen, denn bereits durch eine Novellierung im Jahr 2002 wurden im Forstgesetz die Interessen des Naturschutzes an die Natura 2000-Verpflichtungen angepasst. "Dabei haben wir den Begriff der Nachhaltigkeit, der seinen Ursprung in der Forstwirtschaft hat, bereits vor Jahren im Gesetz verankert", schloss Auer.

