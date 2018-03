Eagle unterstützt Kunden in Sachen Vorschriften, Risikomanagement für LEI und Cleared Swaps

Boston (ots/PRNewswire) - Eagle Investment Systems LLC (Eagle), ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungstechnologien und eine Tochtergesellschaft von BNY Mellon, gab heute bekannt, dass das neueste Release seiner Portfolio-Verwaltungsplattform die Vorschriften für den Legal Entity Identifier ("LEI") und die neuesten Anforderungen in Bezug auf Cleared Swaps durch den Dodd-Frank Act unterstützt.

Mit der LEI-Initiative wurde eine standardisierte universelle Kennung für Unternehmen geschaffen, die an Finanztransaktionen beteiligt sind. Diese Kennung dient zur Identifizierung bei den Behörden und soll die weltweite Effizienz steigern, weshalb die Branche jetzt dabei ist, den standardisierten Legal Entity Identifier einzuführen. Mit dem LEI erreichen Unternehmen mehr Effizienz bei der Verwaltung ihrer Körperschaftsdaten sowie der Messung und dem Management ihrer Risiken. Eagle hilft Unternehmen dabei, die neuen Anforderungen zu erfüllen, indem es ihnen ermöglicht, den LEI für verschiedene Rechtskörperschaften wie etwa Emittenten, Gegenparteien, Händler, Börsen und Hinterlegungsstellen zu speichern, zu analysieren und zu melden.

Der Dodd-Frank Act schreibt vor, dass Swap-Transaktionen künftig von den Börsen gecleart werden müssen, um das Risiko der Gegenpartei zu senken und den OTC- (over the counter) Derivatmarkt transparenter zu gestalten. In seiner integrierten Portfolio-Verwaltungssuite hat Eagle mittels verbesserter Software, die jetzt bestimmte Informationen zu einer Transaktion erfasst und berechnet, die Verarbeitung von Cleared Swaps für die Kunden rationalisiert.

"Eagle will Änderungen in den Vorschriften immer einen Schritt voraus sein, damit sich unsere Kunden besser an die veränderlichen Märkte anpassen und sich voll und ganz auf die Steigerung ihres Vermögens konzentrieren können", sagte John Lehner, Geschäftsführer und CEO von Eagle. "Wir werden auch weiterhin stark in unsere Produkte investieren, um dem Kunden das Risikomanagement und die Erfüllung der Informationspflichten zu erleichtern."

Eagle will mit seiner innovativen Portfolio-Verwaltungssuite und seinen Lösungen zur Investitionsrechnung und Performance-Messung Finanzeinrichtungen weltweit bei der effizienten Steigerung ihres Vermögens helfen; diese Lösungen werden über eine sichere private Cloud bereitgestellt: Eagle ACCESS(SM).



Eagle bietet seit 1989 vertrauenswürdige Lösungen und Dienstleistungen an, die für mehr Betriebseffizienz sorgen und Komplexität und Risiken mindern. Eagle Investment Systems LLC ist eine Tochtergesellschaft von BNY Mellon. Weitere Informationen finden Sie unter www.eagleinvsys.com.

Der Vermögensdienstleistungsbereich von BNY Mellon unterstützt institutionelle Anleger auf den sich heute immer schneller entwickelnden Märkten, schützt ihr Vermögen und verbessert Management und Verwaltung der Kundeninvestitionen durch Dienstleistungen, die Daten aus der ganzen Welt verarbeiten, überwachen und messen. Wir nutzen unsere globale Präsenz und unsere lokale Fachkompetenz aus, um auf jeder Stufe des Investitionszyklus Einsichten und Lösungen zu bieten.

BNY Mellon ist eine weltweit tätige Investitionsgesellschaft, die ihre Kunden über den gesamten Investitionszyklus hinweg bei der Verwaltung ihres Finanzvermögens unterstützt. Seien es Finanzdienstleistungen für Institutionen, Unternehmen oder Einzelanleger, BNY Mellon sorgt für informationsgestützte Vermögensverwaltung und Investitionsdienstleistungen in 36 Ländern und auf mehr als 100 Märkten. Zum Stand vom 31. März 2013 hat BNY Mellon Vermögen im Wert von 26,3 Billionen US-Dollar verwahrt und Vermögen im Wert von 1,4 Billionen US-Dollar verwaltet. Kunden, die Investitionen tätigen, handeln, halten, verwalten, pflegen, verteilen oder umstrukturieren wollen, finden in BNY Mellon einen kompetenten Ansprechpartner. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation . Weitere Informationen finden Sie unter www.bnymellon.com, oder indem Sie uns bei Twitter @BNYMellon folgen.

