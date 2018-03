Kogler: Spindelegger Opfer der ÖVP-Bildungspolitik

Grüne zu Spindeleggers 'Österreich-Rede': Viel Retro, wenig Reform

Wien (OTS) -

Diese Meldung wurde korrigiert Neufassung in Meldung OTS0217 vom 15.05

"Spindelegger ist offenbar ein Opfer der

ÖVP-Bildungspolitik: Er rechnet ein vierfaches Minus bei Landtagswahlen als Plus", stellt Werner Kogler, stv. Klubobmann der Grünen, zur heutigen Rede des ÖVP-Obmannes fest. "Wieder einmal stellt sich zudem heraus: Viel Reformgeschrei und wenig Reformbereitschaft beim ÖVP-Obmann. Die Bundes-ÖVP bleibt in vielen Innovationsfragen weiterhin die Bremsertruppe, wie etwa bei der Schulverwaltungsreform und Bildungspolitik. Ähnlich in Fragen der ausstehenden Gesundheitsreform: Das Thema lässt Spindelegger offensichtlich absichtlich aus, weil er weiß, dass die reformresistenten Blockierer bei der ÖVP am Drücker sind", meint Kogler.

In den wichtigen Fragen der zukünftigen Steuerkonzeptionen beweist der VP-Obmann eindrucksvoll, dass er den Begriff 'Strukurreform' nicht einmal buchstabieren kann. Längst sollte sich Österreich dem Durchschnitt der OECD-Länder annähern und die Lohn- und Einkommenssteuer senken, die Unternehmen reduzieren und die vermögensbezogenen Abgaben erhöhen. Stattdessen gibt es von Spindelegger in diesen Fragen nur primitive Dresche für den Koalitionspartner. "Die Ökologisierung als große Chance für das Steuer- und Wirtschaftssystem ist ihm überhaupt ein Fremdwort", kritisiert Kogler.

Offensichtlich bleibt es dabei: Die ÖVP will nur Wirtschaftspolitik für die Großindustrie und Großbanken machen. Die besonders wichtigen und kreativen Ein-Personen- und Kleinunternehmen bleiben links liegen. Und überhaupt kein Wort verlor Spindelegger zu den drängenden Themen Transparenz und Korruptionsbekämpfung. "Viel Retro und wenig Reform also", resümiert Kogler.

