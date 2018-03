Mitterlehner: Industrie und KMU stärken, Arbeitsplätze schaffen

Wirtschaftsminister zur Österreich-Rede von Vizekanzler Spindelegger: Unternehmen entlasten, Investitionen erleichtern, Exporte beflügeln

Wien (OTS/BMWFJ) - "Unsere starken Leitbetriebe sind gemeinsam mit den innovativen kleinen und mittleren Unternehmen das Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Daher müssen wir alles daran setzen, um unternehmerische Hürden abzubauen und Investitionen in neue Ideen zu erleichtern", unterstützt Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner die heute von Vizekanzler Michael Spindelegger skizzierten Stoßrichtungen. "Anstatt die Wettbewerbsfähigkeit der Wachstums- und Exportmotoren Österreichs mit neuen Steuern zu belasten, müssen wir ganz im Gegenteil die Staatsquote und den Verwaltungsaufwand senken und die Freiheit wieder erhöhen. Das sind die richtigen Rezepte für mehr qualifizierte Arbeitsplätze."

"Vor allem müssen wir noch mehr Menschen dazu motivieren, selbst Unternehmer zu werden. Mit unseren Initiativen wie dem neuen Gründerfonds, der GmbH-Reform und den Erleichterungen bei der Gewerbeordnung schaffen wir Arbeitsplätze und beflügeln Kreativität und Innovation", betont Mitterlehner. Gleichzeitig müssen wir die gut eingeleitete Internationalisierung der Wirtschaft weiter vorantreiben, um die Exporte in Zukunftsmärkte zu stärken."

"Diesen Kurs wollen wir daher fortsetzen und den Unternehmen Expansionschancen verschaffen. Das gilt sowohl für KMU als auch die Industrie, die gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Stabilität gewährleistet. Wir brauchen daher wieder eine Re-Industrialisierung, die gute Rahmenbedingungen und leistbare Energiepreise voraussetzt. So können wir den Wachstumsvorsprung zur Eurozone auch in Zukunft halten und den Wohlstand im Land durch Leistung sichern", betont Mitterlehner. Ein zentrales Thema dafür sind auch flexiblere Arbeitszeiten, die sowohl den Unternehmen als auch den Familien Vorteile bringen, die zum Beispiel durch qualifizierte Teilzeitangebote mehr Wahlfreiheit haben.

