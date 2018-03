Seniorenbund: Mit Spindeleggers ÖVP die Zukunft für alle Generationen gestalten

Klare Absagen an Erbschafts-, Schenkungs- und Eigentumssteuern für Senioren wichtig

Wien (OTS) - Zu heutigen "Österreich-Rede" von ÖVP-Chef und Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger hält Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, fest:

"Michael Spindelegger zeigt mit seiner heutigen Rede: Mit ihm und seiner ÖVP können wir gemeinsam die Zukunft für alle Generationen Österreichs erfolgreich gestalten. Seine heutige klare Absage an die von SPÖ und Grünen immer wieder eingeforderten Erbschafts-, Schenkungs- und Eigentumssteuern geht er einen für Österreichs Seniorinnen und Senioren besonders wichtigen Weg. Sich in einem langen arbeitsreichen Leben Eigentum erarbeitet und erspart zu haben, ist kein Verbrechen, sondern das Ergebnis von Einsatz- und Leistungsbereitschaft!"

ÖVP setzt wichtige Senioren-Forderungen um!

"Spindelegger hat heute für die ÖVP festgehalten: Wir wollen Gebühren senken! Wenn die Einnahmen die Kosten übersteigen sollen Gebühren gesenkt werden damit die Menschen wieder mehr Geld im Börserl haben. Damit erfüllt er einen wichtigen Punkt aus der 'Seniorenbund-Sparrechnung', in der wir uns gegen die schlechte Praxis automatischer Gebührenerhöhungen im öffentlichen Bereich aussprechen", betont Khol zu einem besonders wichtigen Senioren-Punkt.

"Dass jene, die freiwillig über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus arbeiten, einen noch besseren Bonus für ihre Pension erhalten sollen, setzt eine weitere Seniorenbund-Forderung um. Und mit Spindeleggers Plänen, verstärkt auf Gesundheitsvorsorge und Angebote zum selbstbestimmten Leben auch im höheren Alter zu sorgen, setzt er sich deutlich für die vom Seniorenbund vorgeschlagenen 'Orientierungskurse zum Pensionsantritt' ein, die in der SVA schon in einem Pilotprojekt angelaufen sind", so Khol weiter.

"Unser Ziel ist klar: In Österreich soll jeder in seinem Alter nach seiner Fasson glücklich werden können. Mit Michael Spindelegger und der ÖVP können wir genau dieses Ziel erreichen", so Khol abschließend.

