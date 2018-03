Bienenschutz: Gaßner erfreut über 6-Parteien-Einigung

Bienenschutz-Forderungskatalog an Landwirtschaftsminister von allen Parlamentsfraktionen unterstützt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Landwirtschaftssprecher Kurt Gaßner zeigt sich erfreut, dass der vom SPÖ-Parlamentsklub initiierte und eingebrachte Entschließungsantrag im Rahmen der gestrigen Bienenschutz-Sondersitzung von allen Parlamentsfraktionen unterstützt wurde. "Es ist erfreulich, dass sich alle Parlamentsfraktionen über die weitere Vorgehensweise in Sachen Bienenschutz einigen konnten", so Gaßner am Rande des heutigen Landwirtschaftsausschusses im Parlament. ****

Im Antrag wird der Landwirtschaftsminister aufgefordert, gemeinsam mit den Mitgliedern des Unterausschusses und ExpertInnen eine umfassende Bewertung und Expertise der von der EU-Kommission verbotenen Pestizide (Clothianidin, Imidacloprid und Thianmethoxam) zu verfassen, dem Ausschuss ein Umsetzungskonzept vorzulegen, das den österreichspezifischen Erfordernissen entspricht und den Interessen der Landwirte und Imkern gerecht wird sowie weitere Wirkstoffe, die nicht im Beschluss der EU-Kommission enthalten sind, zu prüfen.

Des Weiteren wird der Landwirtschaftsminister aufgefordert, verstärkte Anwendungskontrollen von Pestiziden generell zu veranlassen und die derzeitigen Sanktionen zu überprüfen. Außerdem soll es einen Umsetzungskalender geben und einen jährlichen Bericht an das Parlament über die Anwendungskapazitäten von Pestiziden, insbesondere betreffend Neonicotinoide und deren Kontrolle.

"Grundsätzlich einigte man sich auf eine gemeinsame zukünftige Vorgehensweise, die niemanden schädigt, aber vor allem die Bienen schützt", so Gaßner, der nach wie vor als Ziel ein Totalverbot von Pestiziden definiert. Als Erfolg bezeichnet Gaßner auch die Zustimmung der Grünen zu dieser Vorgehensweise. "Waren die Grünen im Nationalrat für ein völliges Verbot der Neonicotinoide, haben die Grünen im oberösterreichischen Landtag nur einem teilweisen Verbot von Pestiziden zugestimmt. Die gemeinsame Linie im Nationalrat ist nun erfreulich", sagt Gaßner. (Schluss) bj/rm/mp

