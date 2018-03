FP-Mahdalik: 80 km neue Radwege statt grüner Umfärbung für 10 Mio. Euro

FPÖ wird Antrag im Gemeinderat einbringen

Wien (OTS) - Um 10 Mio. Euro kann man in Wien 80 Kilometer neue Radwege - und zwar im Vollausbau und daher getrennt vom Gehsteig -errichten, macht FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik aufmerksam. SPÖ und Grüne dagegen wollen sogar im 4,5 Mio. Euro teuren "Radjahr 2013" nur magere 18 Kilometer neue Radwege realisieren, was noch dazu zu 90% mit aufgepinselten "Mehrzweckstreifen" passiert. Die von Verkehrsstadträtin Vassilakou geplante Grüneinfärbung der Wiener Radwege ist eine reine Geldvernichtung und muss verhindert werden. Die FPÖ wird in der nächsten Gemeinderatssitzung daher den Antrag auf Stopp der dümmlichen Aktion stellen. Wir sind gespannt, ob sich die SPÖ diesmal auf die Seite der Steuerzahler stellt oder sich von den Grünen weiter am Nasenring über die Radwege schleifen lässt, so Mahdalik. (Schluss)otni

