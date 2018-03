Cap zu Spindelegger: Überlassen Wasser nicht Privatisierungsgelüsten der ÖVP

SPÖ klar für Schutz des Wassers vor Privatisierung - Viele Privatisierungen aus ÖVP-Schüssel-Ära heute noch gerichtsanhängig

Wien (OTS/SK) - Kritik übte SPÖ-Klubobmann Josef Cap heute, Mittwoch, an den Äußerungen von Vizekanzler Spindelegger in Sachen Privatisierung unseres Wassers. "Der Ruf nach mehr Wettbewerb im Zusammenhang mit der öffentlichen Wasserversorgung ist in Wahrheit nichts anderes als eine kaum verhohlene Forderung nach einer Privatisierung. Eine Privatisierung des Wassers wird es mit der SPÖ nicht geben. Wir bekennen uns tausendprozentig zu unserem Wasser", betonte Cap gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Viele der Privatisierungen aus der Schüssel-Grasser-Ära sind noch heute Gegenstand von Gerichtsverfahren. Die ÖVP wäre gut beraten, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen", stellte Cap klar. ****

Cap erinnerte außerdem daran, dass SPÖ und ÖVP zu Jahresbeginn einen gemeinsamen Antrag zur verfassungsrechtlichen Sicherstellung der Wasserversorgung durch die öffentliche Hand eingebracht haben. Umso verwunderlicher seien daher die heutigen Äußerungen Spindeleggers, sagte Cap, der abschließend unterstrich: "Wir werden das heimische Wasser jedenfalls verteidigen". (Schluss) mb/sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493