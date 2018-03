Haubner: "Österreich-Rede" von Michael Spindelegger ist klares Bekenntnis für Unternehmer, Wirtschaft und Standort

ÖVP-Chef gegen "Faymann-Steuern" - SPÖ plakatiert Arbeit, ÖVP unterstützt Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen - Neue Steuern sind Gift für Betriebe, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand

Wien, 15. Mai 2013 (OTS) - "ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger verstärkt, was der Wirtschaftsbund schon immer betont hat: Nicht die Politik schafft Arbeitsplätze, sondern die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Klein- und Mittelbetriebe beschäftigen mittlerweile zwei Millionen Menschen in Österreich. Damit sind sie der größte Arbeitgeber in unserem Land. Unser aller Ziel muss daher sein, dieses Rückgrat der Gesellschaft zu unterstützen. Denn - wie Michael Spindelegger richtig gesagt hat: 'Es bringt den Arbeitnehmern NICHTS, wenn wir die Arbeitgeber schwächen'", verdeutlicht der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, der in der "Österreich-Rede" des ÖVP-Bundesparteiobmanns ein "klares Bekenntnis für die Unternehmer, die Wirtschaft und den Standort Österreich" sieht. ****

"Was wir brauchen, sind effiziente Maßnahmen, die die Betriebe stärken, gesundes Wachstum ermöglichen und den Standort attraktiveren - ohne die Unternehmen und den Staat zu belasten. Für SPÖ, Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund geht dieser Weg über die Strafbesteuerung all jener, die sich durch harte Arbeit etwas aufgebaut und angespart haben. Michael Spindelegger positioniert sich und die ÖVP klar gegen diese 'Faymann-Steuern', die ausschließlich auf Kosten der Unternehmen gehen, den Standort belasten und zigtausend Arbeitsplätze gefährden", so Haubner.

"Die SPÖ plakatiert Arbeit nur, die ÖVP unterstützt die Unternehmer dabei, Arbeitsplätze zu schaffen. Gebot der Stunde ist daher, dass wir die Jungen zum Unternehmertum motivieren. Denn sie sind die Arbeitgeber von morgen und der Garant für Wachstum und Wohlstand. Mit dem Bürokratieabbau, der Jungunternehmeroffensive, der GmbH Neu, der Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft oder auch der Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung ist die ÖVP am richtigen Weg. Michael Spindelegger hat die richtigen Lösungen für Österreich und bekommt für ihre Umsetzung volle Unterstützung des Wirtschaftsbundes", betont Haubner abschließend.

