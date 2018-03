ÖGB zu Spindelegger: Sechste Urlaubswoche nach 25 Jahren für alle

Kosten würden gerade einmal um 0,6 Prozent steigen

Wien (OTS/ÖGB) - "Der ÖGB fordert nicht sechs Wochen Urlaub für alle, wir wollen, dass die sechste Urlaubswoche für Menschen, die schon sehr lange gearbeitet haben, leichter erreichbar ist", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar zu diesbezüglichen Aussagen von Michael Spindelegger. "Und man soll doch bitte nicht so tun, als wäre das neu, die sechste Urlaubswoche gibt es seit 30 Jahren. Von 1,7 Millionen Beschäftigten, die bereits über 25 Jahre lang arbeiten, profitieren aber nur ca. 500.000 von der sechsten Urlaubswoche, weil sie durchgehend im selben Betrieb arbeiten. Wir wollen, dass mehr Menschen nach 25 Arbeitsjahren Anspruch darauf haben. Eine generelle sechste Urlaubswoche für alle haben wir nie gefordert."

"Die Wirtschaft fordert gerne Modernität und Flexibilität von den Beschäftigten, 800.000 Jobwechsel gibt es im Jahr, die Zahl der Zeitarbeiter steigt Jahr für Jahr, und die Folge ist, dass immer weniger Menschen auf 25 Jahre durchgehender Beschäftigung in einem Betrieb kommen", so Foglar. "Diese Mobilität darf doch nicht dadurch bestraft werden, dass immer weniger ArbeitnehmerInnen Anspruch auf die sechste Urlaubswoche haben. Und dass eine ganze Berufsgruppe wie die rund 70.000 ZeitarbeiterInnen praktisch nie in den Genuss der sechsten Urlaubswoche kommen ist inakzeptabel."

Zur Aussage des Vizekanzlers, die ÖGB-Forderung wäre "Harakiri" für die Betriebe, meint Foglar: "Das Gegenteil ist der Fall: Wenn wir das faktische Pensionsantrittsalter anheben wollen, dann wird es mehr konkrete Schritte brauchen, darunter auch längere Erholungsphasen, gerade für ältere Beschäftigte." Außerdem sei der Anspruch auf die sechste Urlaubswoche im öffentlichen Dienst bereits vor zwei Jahren neu geregelt worden, ab dem 43. Lebensjahr bestünde er nun schon:

"Als Mitglied der Bundesregierung hat der Vizekanzler damals keine Bedenken geäußert. Das Gerede vom Harakiri für die Wirtschaft entlarvt sich daher als die typische Klientelpolitik im beginnenden Wahlkampf, mit wirtschaftlichen Fakten hat das wenig zu tun."

Laut Berechnungen aus dem Sozialministerium würden die Kosten für die Unternehmen um 0,6 Prozent steigen, wenn die 1,2 Millionen Menschen, die bereits 25 Jahre arbeiten, eine sechste Urlaubswoche erhalten. "Und was in der Rechnung gar nicht berücksichtigt ist, sind Einsparungen für die Betriebe und das Sozialsystem, wenn Kosten für Krankenstände oder Kuraufenthalte entfallen."

SERVICE:

Die ÖGB-Kongressforderung zu diesem Thema im Wortlaut: "Die sechste Urlaubswoche muss für alle ArbeitnehmerInnen leichter erreichbar sein. Der zunehmend geforderten Mobilität von ArbeitnehmerInnen am Arbeitsmarkt muss durch gerechte Bestimmungen entsprochen werden."

Rückfragen & Kontakt:

Nani Kauer, MA

ÖGB-Kommunikation

(01) 53 444 39261

0664 6145 915

www.oegb.at

www.facebook.at/oegb.at