Diskussion der Zukunftsakademie: BZÖ-Bucher: Jugend ist das Zukunftsthema Nummer 1!

Wien (OTS) - Zu einer hochkarätigen Diskussionsrunde anlässlich des internationalen Familientages lud die Zukunftsakademie Österreich unter dem Titel "ÜBER:MORGEN - MITEINANDER REDEN" in die Wolke 21 im Saturn Tower. Unter der bewährten Moderation des renommierten Ökonomen und Journalisten Ronald Barazon diskutierten BZÖ-Bündnis-und Klubobmann Josef Bucher, die Meinungsforscherin MMag. Dr. Sophie Karmasin, der deutsche Ökonom Prof. Dr. Bernd-Thomas Ramb und MMAg. Manfred Zentner, ein renommierter Jugendforscher. Der Direktor der Zukunftsakademie Markus Fauland begrüßte die zahlreichen Gäste und lenkte die Diskussion schon zu Beginn auf das Thema Jugend. Diese werde von den Parteien nur in Wahlkämpfen auf einmal entdeckt; In der Realität erhalte ein Pensionist in Österreich die zweieinhalbfachen Zuwendungen eines Jugendlichen. In Wahrheit habe die Jugend keine Lobby und stehe vor einer ungewissen Zukunft.

Jugendforscher Zentner zeigte in seiner Anfangspräsentation, dass das Heute ein Produkt der Älteren nicht der Jungen ist. Jugend sei eine politische Querschnittsmaterie was darin münde, dass Jugend politisch zur Nichtmaterie werde. Dem gängigen Satz, dass Jugend politikverdrossen sei, stelle Zentner die These gegenüber, dass die Politik jugendverdrossen ist.

Sophie Karmasin sah in der Gesellschaft den Wunsch nach genereller Jugendlichkeit - es gehe um eine Synthese aus jung und erwachsen. Dies sei auch ein großer Wirtschaftszweig. Nur mehr rund ein Drittel aller Jungen bis 24 Jahren sei an Politik sehr oder etwas interessiert, ein Wert der speziell bei jungen Frauen noch niedriger liege. Hier seien Sager, Outfit und Aussehen oft wichtiger als Inhalte. Dazu trage auch der sinkende Zeitungskonsum bei. Beschäftigung sei in Kombination mit einer funktionierenden Work-Life-Balance sehr wichtig. Die Jugend glaube auch großteils nicht mehr daran, eine Pension zu erhalten, blicke aber dennoch zu 80 Prozent positiv in die nächste Zukunft.

Professor Ramb sprach von "Jugend ohne Lobby", die vom Staat zunehmend versklavt werde. Er warnte vor Bildungsnormierungen und Verschuldung.

"Die Jugend ist das Zukunftsthema Nummer 1", begann BZÖ-Klubobmann Josef Bucher sein Eingangsstatement. Die Jugend interessiere sich nicht für Politik, weil sich auch die Politik nicht für die Jugend interessiere. In den letzten Jahren habe sich die Jugendpolitik nicht bewegt und stehe noch heute gedanklich in den 8oer Jahren des vorigen Jahrtausends. 40 Prozent des österreichischen Budgets werde für Pensionen und Zinsen für die Vergangenheit aufgewendet - Die Jugend nur vor Wahlen als Stimmvieh entdeckt. Bucher warnte vor der Gefahr sozialer und ökonomischer Armut der Jungen. Lösungen für neue Gesellschaftsmodelle müssten gefunden werden und den Jungen seitens des Staates die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Leben geschaffen werden. Das sei die größte Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte.

