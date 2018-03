VP-Hoch ad Steinhauser: Der Lack ist ab!

Wien (OTS) - "Wenn es wirklich der Wahrheit entsprechen sollte, dass - so wie es das Büro Vassilakou formulierte - über das Grüne Ressort seit der Amtsübernahme 2010 keine Beratungsleistungen vergeben wurden, warum wird diese vermeintliche Tatsache dann nicht in der Anfragebeantwortung angeführt. Stattdessen verschanzt man sich hinter der Rechtsmeinung der Rathausjuristen", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer Replik zu den heutigen Aussagen des grünen Justizsprechers Albert Steinhauser.

"Angesichts dieser stetigen Erklärungsversuche ist äußerste Skepsis angebracht. Der Lack der selbsternannten Saubermann-Partei ist ab", so Hoch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

Tel.: (01) 515 43 - 940, Fax:(01) 515 43 - 929

presse @ oevp-wien.at

http://www.oevp-wien.at