LR Androsch: Verlängerung des Pflegefondsgesetzes sichert Finanzierung bis 2016

NÖ erhält 125 Mio. Euro mehr für die Jahre 2015 und 2016

St. Pölten, (OTS/SPI) - Die Finanzierung der Pflege stellt sicher eine der größten politischen und finanziellen Herausforderungen der kommenden Jahre dar. Der gestern im Ministerrat gefasste Beschluss in Sachen Verlängerung des Pflegefonds ist eine wesentliche Säule, um die Pflege und Betreuung älterer Menschen in den nächsten Jahren zu ermöglichen. "Die Kosten für das Pflegesystem steigen jährlich beträchtlich an. Nach langen, intensiven Verhandlungen mit dem Bund liegt nun ein akzeptables Ergebnis vor. Für Niederösterreich bringt das neue Pflegefondsgesetz für die Jahre 2015 und 2016 rund 125 Millionen Euro mehr an Mitteln", zeigt sich NÖ Soziallandesrat Maurice Androsch über die unter Federführung von Sozialminister Hundstorfer ausverhandelte neue Finanzierungsbasis erfreut.

"Pflege und Betreuung im Alter und auch für alle Menschen, die Betreuung und Fürsorge brauchen, ist eine gesellschaftspolitische Verpflichtung, die in den nächsten Jahren viel Engagement und Einsatz brauchen wird. Derzeit gibt es in Niederösterreich 87.100 PflegegeldbezieherInnen, österreichweit sind es aktuell 435.500. Durch das neue Pflegefondsgesetz werden zahlreiche Verbesserungen für sie in der Pflege umgesetzt bzw. beschleunigt. Darüber hinaus wird es neben bestehenden Angeboten künftig auch möglich sein, die Finanzierung von innovativen Modellen und Projekten zu fördern", so LR Androsch.

(Schluss) ha

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Androsch

Mag. Anton Heinzl

Pressereferent

Tel.: 02742/9005 DW 12576, Mobil: +43 676/4073709

anton.heinzl @ noel.gv.at