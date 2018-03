ORF Ö1-Mittagsjournal / Mittwoch, 15.Mai 2013 12:00.00

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Jörg Stibor

Bankgeheimnis: Datenaustausch sinnvoll? - Birgit Pointner Spindelegger-Rede zur Lage der Nation - Andreas Jölli Anti-Drogenstrategie d. Gesundheitsministers scheitert an Datenweitergabe d. Innenministeriums - Eva Haslinger

FPÖ zu Rosenkranz - Stefan Kappacher

ModHinweis JP-Mittwochsrunde

Amtsgeheimnis: Hamburger Experte in Wien - Peter Daser

Frankreich in der Rezession - Hans Woller

Situation in Mali - Alexander Goebel / ARD

Brüssel: Vor Geberkonferenz "Hilfe für Mali" - Ernst Kernmayer Montenegro: Außenminister zu Situation im Land und Probleme bei EU-Beitritt - Christian Wehrschütz

Ecclestone Anklage wg. Bestechung - Peter Fritz Datenschutzkommission zu Datenzugriff bei Privatpersonen - Barbara Reichmann

Umweltaktivistin Polly Higgins in Wien - Barbara Gansfuss

Weisser Ring fordert besseren medienrechtlichen Schutz von Opfern -Bernt Koschuh

Pfingstfestspiele in Salzburg - Eva Halus

Film "Eine Dame in Paris"/ Jeanne Moreau - Benno Feichter

Wetter - Jörg Stibor

Nachrichten - Paul Kraker

Englische Nachrichten - Genevieve Johnson

Französische Nachrichten - Elisabeth Kervarrec

Moderation: Pisa-Maiwald Andrea

Regie: Webhofer Klaus

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447