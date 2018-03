KORREKTUR zu OTS0079 FPÖ OÖ: Elmar Podgorschek ist Spitzenkandidat für die Nationalratswahl

Linz (OTS) - Ing. Franz Graf, Kandidat auf der Landesliste auf Platz 5 ist wohnhaft in Kematen/Krems.

Hier die korrigierte Fassung

In seiner Sitzung am Dienstag Abend beschloss der Landesparteivorstand der FPÖ Oberösterreich, dass NAbg. KommRat Elmar Podgorschek, Landesparteiobmann-Stellvertreter der FPÖ Oberösterreich und Finanzsprecher des FP-Parlamentsklubs, als Spitzenkandidat für die FPÖ OÖ bei der kommenden Nationalratswahl im Herbst ins Rennen gehen wird. FPÖ-Landesparteiobmann, LR Dr. Manfred Haimbuchner betont: "Unser klares Ziel ist es, bei den Wahlen Ende September dazuzugewinnen und ein Plus an Mandaten zu erreichen. Mit dieser Liste an Kandidatinnen und Kandidaten ist es uns gelungen, dass alle Berufsgruppen gut vertreten sind." ****

Die Kandidaten auf der Landesliste:

1. KommRat Elmar Podgorschek, 1958, Kaufmann, Ried i. I.

2. Anneliese Kitzmüller, 1959, Hausfrau, Kirchschlag

3. DI Gerhard Deimek, 1963, Selbstständig, Pfarrkirchen b. Bad Hall 4. Mag. Roman Haider, 1967, Unternehmensberater, Aschach

5. Ing. Franz Graf, 1961, Landwirt, Kematen/Krems

Zu den einzelnen Wahlkreisspitzenkandidaten:

a) Wahlkreis Linz und Umgebung:

Mag. Philipp Schrangl, 1985, Notariatskandidat, Linz

b) Wahlkreis Innviertel:

KommRat Elmar Podgorschek, 1958, Kaufmann, Ried i. I.

c) Wahlkreis Hausruckviertel:

Ing. Heinz Hackl, 1954, Selbstständig, Seewalchen

d) Wahlkreis Traunviertel:

DI Gerhard Deimek, 1963, Selbstständig, Pfarrkirchen b. Bad Hall

e) Wahlkreis Mühlviertel:

Anneliese Kitzmüller, 1959, Hausfrau, Kirchschlag

"Die Bürger haben bei der Nationalratswahl die Chance, mit der FPÖ den permanenten Stillstand - verursacht durch SPÖ und ÖVP - zu beenden. Wir stehen für ein Klima des Mutes und der Freude an der Erneuerung. SPÖ und ÖVP sind ganz klar EU-hörig. Wir Freiheitliche sind im Gegensatz dazu die soziale Österreich- und Heimatpartei", betonte Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

