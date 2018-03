Österreich-Rede – Spindelegger III: Menschen entlasten statt neue Steuern erfinden - FOTO

"Ich will Kanzler werden. Nicht um es zu sein, sondern um zu handeln" – Klares Bekenntnis zur EU – Individuelle Pflegemodelle forcieren

Wien, 15. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Die Pflege älterer Menschen ist ein Thema, das uns alle bewegt. Und sicher das größte Problem der nächsten Jahrzehnte", betont ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger bei seiner heutigen "Österreich-Rede" in der Wiener Hofburg. Spindelegger bezieht klar Stellung: "Ich weigere mich, dabei mitzumachen, dass dieser Bereich vergewerkschaftet oder verstaatlicht wird." Der ÖVP-Bundesparteiobmann will die Menschen dabei unterstützen, so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden zu leben. Deshalb hat die ÖVP Maßnahmen, wie die Pflegekarenz, gesetzt. Hier bedarf es aber noch vielfältiger Ideen für individuelle Pflegemodelle. Dennoch appelliert Spindelegger an die Eigenverantwortung der Seniorinnen und Senioren: "Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass es stark von ihnen selbst abhängt, wie es ihnen geht." Internationale Beispiele zeigen, dass Menschen, die länger aktiv bleiben, nicht so schnell geistig und körperlich verfallen und frühzeitig vergreisen. "Wir leben immer länger, daher müssen wir länger aktiv bleiben", hält der Vizekanzler fest. Damit hier die richtigen Lösungen gefunden werden, baut die ÖVP auf die Kreativität der Generationenbeauftragten Bettina Rausch, Andrea Kaufmann und

Andreas Khol. ****

Zudem will Spindelegger die Position Österreichs in der Europäischen Union festigen. Österreich darf nicht nur geographisch das Herz Europas sein, sondern soll auch "ein starker Motor sein." Diejenigen, die ein Ende des Schuldenabbaus in Europa fordern, würden damit auch das Ende der nötigen Reformen einläuten. Dem stellt sich der Vizekanzler entschlossen entgegen. "Bevor wir es geschafft haben wollen einige wieder umkehren. Dazu sage ich klar Nein! Denn zu viele Menschen in Europa leiden darunter!" Daher

stehe die ÖVP für Reformen ein. Denn nur diese garantieren Wachstum und schaffen damit die nötigen Arbeitsplätze.

Neben Wachstum setzt Spindelegger auf Entlastung und erteilt

der SPÖ-Forderung nach Vermögenssteuern eine klare Absage. Denn Fakt ist: Die obersten zehn Prozent der Einkommen liefern die Hälfte der gesamten Steuerleistung in Österreich ab. Nur damit ist die Steuerbefreiung von 42 Prozent der eigentlich Steuerpflichtigen möglich. "Nur vier der 34 OECD-Staaten greifen bei Steuern und Abgaben noch härter zu als Österreich", erklärt der Vizekanzler. "Für mich ist das Limit an Steuerbelastungen für unsere Menschen längst erreicht, ja sogar überschritten! Die Steuererhöhungs-Debatte kann die SPÖ mit den Grünen führen. Mit uns kann man nur über Entlastung sprechen. Darüber, wie den Menschen, den Familien mehr Geld bleibt." Hier streicht Spindelegger für die Familien vor allem den Steuerfreibetrag von 7.000 Euro pro Kind hervor. "Denn

die Familienentlastung ist das Herzstück der ÖVP-Reform."

Ein weiteres wichtiges ÖVP-Signal ist die Mitarbeiterbeteiligung am Erfolg des Unternehmens, in dem sie arbeiten. Der Koalitionspartner stelle sich allerdings dagegen,

dass die Arbeitnehmer mehr in der Tasche haben, so Spindelegger.

Die ÖVP wolle durch die steuerliche Begünstigung von 50 Prozent der Beteiligung dafür sorgen, dass den Menschen am Ende des Tages mehr bleibt. Dafür geht die ÖVP neue Wege, so Spindelegger. Dazu gehört auch, junge Menschen in die Politik zu holen. Denn nur so können jahrzehntealte Probleme durch eine unvoreingenommene Herangehensweise gelöst werden. Bestes Bespiel sei die Berufung von Sebastian Kurz zum Staatssekretär gewesen. Allem Hohn zum Trotz hat er es geschafft, dass die blaue Hetze nicht mehr greift. "Dieses Resultat macht mich sicher: Wir brauchen Jugend-Think-Tanks. Die jungen Menschen müssen einmal die Zukunft bewältigen, daher sollen sie doch auch verstärkt daran mitarbeiten, wie sie aussehen wird!"

Michael Spindelegger macht am Ende seiner "Österreich-Rede" sein Ziel für die kommende Nationalratswahl deutlich: "Ich will Kanzler werden. Nicht um es zu sein, sondern um zu handeln!" Den Wahlkampf werde die ÖVP mit konkreten Plänen für ein erfolgreiches und stabiles Land führen. "Wir haben Ideen, Konzepte und Lösungen. Als Bundeskanzler werde ich jeden Tag hart dafür arbeiten, dass unsere Wirtschaft weiter wächst und der Wohlstand bei den Menschen ankommt", so der Vizekanzler, der abschließend die Kernpunkte der ÖVP-Politik darstellt: "Wir sind für Freiheit und gegen Gleichmacherei. Für Sparsamkeit und gegen Schuldenmacherei. Für Wachstum und gegen Verhindern. Für Reformen und gegen Stillstand. Wir fürchten uns nicht vor der Zukunft. Wir sehen sie mit Optimismus. Wir gestalten sie!" (Ende)

