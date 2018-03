Stronach/Lugar: Spindeleggers Wahlkampftöne - eine Verhöhnung der Österreicher

Mitarbeiterbeteiligung von Frank Stronach abgekupfert

Wien (OTS) - "Fast fünf Jahre hatte die ÖVP als Koalitionspartner Zeit, eine Politik für die Menschen und die Wirtschaft im Land zu machen. Geschehen ist - nichts. Spindeleggers Wahlkampftöne bei seiner heutigen Rede sind da eine Verhöhnung der Österreicher", erklärt Team Stronach Obmannstellvertreter Robert Lugar. "Nach dem Vorredner Sebastian Kurz hätten die Gäste der Veranstaltung schon wieder gehen können. Denn außer der von Frank Stronach abgekupferten Forderung einer Mitarbeiterbeteiligung am Geschäftsgewinn brachte Spindelegger nur hohle Phrasen", so Lugar.

"Zuerst hat die ÖVP mit dem Geld der Österreicher die Banken gerettet, die durch ihre eigene Gier in Bedrängnis gekommen sind, dann hat Spindelegger zugesehen, wie das Geld der Österreicher nach Griechenland und Zypern geschickt wurde. Zusammen mit dem Koalitionspartner hat sich Spindelegger in Brüssel zu einem willfährigen Ja-Sager entwickelt", kritisiert Lugar. Die vom Team Stronach eingeforderten Reformen im Verwaltungs- und Gesundheitsbereich wurden hingegen ständig auf die lange Bank geschoben. "Es stimmt schon, die Wirtschaft in Österreich gehört angekurbelt und unterstützt. Aber Spindelegger hat jahrelang bewiesen, dass die ÖVP nicht dazu in der Lage ist", so Lugar.

