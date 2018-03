Präsentation der neuen Lehrerausbildung "Schule am Bauernhof"

NÖ will künftig zusätzlich zu Kindern auch Lehramtsstudenten auf Bauernhöfen schulen

St. Pölten (OTS) - Im Zuge einer gemeinsamen Pressekonferenz am "Schule am Bauernhof"-Betrieb Hagler in St. Valentin präsentierten Agrarlandesrat Stephan Pernkopf und Bildungslandesrätin Barbara Schwarz heute einen neuen Impuls für das bewährte Projekt "Schule am Bauernhof". So sollen zusätzlich auch angehende Lehrer verstärkt praxisbezogenes Wissen über die moderne landwirtschaftliche Produktion erhalten. Erklärtes Ziel ist, dass alle Studierenden der NÖ Pädagogischen Hochschulen mindestens einmal in ihrer Ausbildung -zusätzlich zur Vermittlung von landwirtschaftlichem Know-how im Hörsaal - einen Bauernhof besuchen. Die Pädagogische Hochschule Krems, der Landesschulrat für NÖ sowie die Landwirtschaftskammer Niederösterreich als Mitträger des Projekts "Schule am Bauernhof" unterstützen diese Initiative.

Die möglichst frühe Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für die vielfältigen Aufgaben und Funktionen der Land- und Forstwirtschaft ist von zentraler Bedeutung. Wird doch das spätere Konsumverhalten und das Bewusstsein für die nachhaltige Produktionsweise von Lebensmitteln auch die Zukunft der Landwirtschaft und die Entwicklung der bäuerlichen Betriebsformen wesentlich mitbestimmen. Wichtige Multiplikatoren und Mentoren für die Kinder sind ihre jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer. Somit ist ein Fokus auf die Vermittlung landwirtschaftlichen Wissens in der Lehrerausbildung ein entscheidender Hebel in der Bewusstseinsbildung der Bevölkerung und der Konsumenten von morgen.

"Wir wollen mit dieser Initiative einerseits die Zahl der Schüler, die Bauernhöfe im Rahmen der Aktion 'Schule am Bauernhof' besuchen, von derzeit jährlich 12.500 auf 15.000 steigern. Um unseren Kindern die bestmögliche Ausbildung geben zu können, müssen wir andererseits aber auch das Lehrpersonal bestmöglich schulen. Deshalb erweitern wir künftig das Schüler-Angebot auch auf die Lehrer-Ausbildung. Jeder Lehramtsstudent soll während seiner Ausbildung einmal einen Bauernhof besucht haben. Das Land Niederösterreich stellt daher auch ab der kommenden GAP-Periode die entsprechenden Mittel dafür sicher und weitet diese noch aus. Wir sind davon überzeugt, dass durch dieses Vorzeigeprojekt der Bezug zu Lebensmitteln, Natur und Landwirtschaft nachhaltig gestärkt wird", so Agrarlandesrat Pernkopf.

Auch Bildungs-Landesrätin Schwarz fördert "Schule am Bauernhof" als fixen Bestandteil in allen Bildungseinrichtungen, "damit Kinder Einblick in die Herkunft unserer Lebensmittel erhalten. Viele Kinder wissen heute beispielsweise gar nicht mehr, wie Brot gebacken wird, welche Zutaten dafür benötigt werden und wie wichtig die Landwirtschaft für unser tägliches Brot ist. Und genau hier setzt die Initiative 'Schule am Bauernhof' für Kinder und Pädagogen an. Sie wirkt auf dreifache Weise: Sie schafft Bewusstsein für Nahrungsmittel und deren Produktion, sie macht regionale und saisonale Kreisläufe in unserem Bundesland sichtbar und sie unterstützt die nachhaltige Wissensvermittlung, indem sie Leben im ländlichen Raum mit allen Sinnen begreifbar macht".

Die Vizerektorin der Pädagogischen Hochschule Krems, Beatrix Konicek, berichtet aus der Praxis und unterstreicht die Relevanz einer agrarischen Schwerpunktsetzung in der Lehrerausbildung: "Die KPH Wien/Krems setzt mit ihrem Hochschulschwerpunkt 'Umweltpädagogik' - als einem von 14 Themenschwerpunkten - einen starken und wichtigen Akzent in diesem Bereich. Gerade für Lehrerinnen und Lehrer ist es enorm wichtig, den Zusammenhang zwischen Landwirtschaft, Gesellschaft und Natur zu kennen und auch selbst erlebt zu haben. Denn wie könnten sie diesen sonst glaubhaft weitervermitteln?"

Mit dem amtsführenden Präsidenten des Landesschulrats für NÖ, Hermann Helm, begrüßt ein weiterer wichtiger Partner im Schulwesen die Bemühungen: "Unsere niederösterreichischen Schulen leisten bereits sehr viel im Bereich der Umwelt- und Gesundheitserziehung, denn es ist eine wichtige Aufgabe der Schule, Kinder zu umwelt- und gesundheitsbewussten Menschen zu erziehen. Schule am Bauernhof ermöglicht den Schülerinnen und Schülern praxisnahes Lernen über unsere Lebensgrundlagen mit allen Sinnen. Deshalb wünsche ich mir, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche die Gelegenheit bekommen, Niederösterreichs Natur aus erster Hand zu erfahren und zu erleben."

Maria Winter, die niederösterreichische Landesbäuerin, vertritt als Kammerrätin auch die LK NÖ als Mitträgerin des Projekts "Schule am Bauernhof" und betont die Notwendigkeit des aktiven, gemeinsamen Dialogs zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft: "Bauern und Konsumenten brauchen einander. Die Landwirte brauchen Vertrauen und Wertschätzung für ihre vielfältigen Leistungen. Umgekehrt sind wir Bauern daran interessiert, welche Bedürfnisse und Anforderungen die Gesellschaft hat. Ich sehe im Projekt 'Schule am Bauernhof' einen Schlüssel für das gegenseitige Verständnis zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich legt daher auch in Zukunft ein besonderes Augenmerk auf diesen frühen Ansatz in der Konsumenteninformation."

