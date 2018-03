Österreich-Rede – Spindelegger I: ÖVP gestaltet Österreich - FOTO

420.000 neue Jobs in fünf Jahren – Mittelstands- Finanzierungsgesellschaft gefordert – Schluss mit überbordender Bürokratie

Wien, 15. Mai 2013 (ÖVP-PD) "2013 ist das Jahr der ÖVP", betont ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger bei seiner heutigen "Österreich-Rede" in der Wiener Hofburg vor mehr als 1.200 Gästen. Den feierlichen Rahmen nutzte Spindelegger gleich zu Beginn, um den ÖVP-Landesparteiobleuten Wilfried Haslauer, Günther Platter, Erwin Pröll und Gabriel Obernosterer nochmals zu den bravourös geschlagenen Landtagswahlen zu gratulieren. Außerdem habe das Jahr mit dem klaren Votum der Bevölkerung für die Beibehaltung von Wehrpflicht und Zivildienst bereits gut begonnen, zeigt sich Spindelegger erfreut. "Im September 2013 wird die ÖVP die Nummer eins im Land sein", ist der Bundesparteiobmann überzeugt, denn:

"Wir sind die Partei für alle im Land, die anpacken, ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und die Zukunft als Chance begreifen. Die ÖVP gestaltet Österreich - die SPÖ verwaltet Österreich. Das ist der Unterschied und darum geht es im September! Wir als Gestalter, sie als Verwalter – da haben wir gute Karten, um zu gewinnen." ****

Österreich stehe im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut da. Dies sei vor allem auf die gesetzten Maßnahmen der Regierung und die Wirtschaftskompetenz der ÖVP zurückzuführen, unterstreicht Spindelegger. Die schwierige Zeit sei allerdings noch nicht vorbei. "Man muss immer noch mit unvorhersehbaren Risiken rechnen. Dafür braucht es die Volkspartei – ihren Wirtschaftskurs, ihren Reformwillen und ihren Willen, die Zukunft positiv zu gestalten." Für Michael Spindelegger ist klar: "Wir sind die Wirtschaftspartei, weil wir auch die Familienpartei sind. Denn den Familien im Land geht es nur dann gut, wenn es unserem Land gut geht." Die ÖVP steht für eine Politik, die garantiert, dass jede Familie, wie immer sie sich auch zusammensetzt, ihr Leben nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen gestalten kann, betont der ÖVP-Bundesparteiobmann und fordert: "Man muss der Wirtschaft mehr Freiheit lassen. Das schafft Arbeitsplätze. Wir brauchen starke freie Unternehmer, keine Unterlasser." Nachhaltiges Wachstum kann nicht auf Pump finanziert werden, Wohlstand darf nicht auf Kosten der nächsten Generation gebaut werden, betont Spindelegger. "Darum muss Schluss mit der Schuldenpolitik sein", stellt der Vizekanzler klar, denn: "Kein Schwacher wird stärker, wenn ich die Starken schwäche. In einer Neidgesellschaft sind am Ende alle schwach. Das verstehen unsere Mitbewerber nicht."

Eine klare Absage erteilt der ÖVP-Chef dem ÖGB-Vorschlag nach einer sechsten Urlaubswoche: "Das wäre Harakiri mit Anlauf für unsere Betriebe. Es bringt den Arbeitnehmern nichts, wenn ich den Arbeitgeber ruiniere." Michael Spindelegger will in den kommenden fünf Jahren 420.000 neue Arbeitsplätze schaffen: "Das ist keine Fiktion. Die Konzepte dazu liegen auf dem Tisch." In diesem Zusammenhang bedankt sich der Vizekanzler bei den zahlreichen Teilnehmern der Initiative "Unternehmern Österreich 2025" und verweist auf bereits umgesetzte Maßnahmen: "Die GmbH Neu, der Jungunternehmerfonds, Erleichterungen bei der Gewerbeordnung – das haben wir vergangenes Jahr angekündigt, heute ist es bereits umgesetzt." Gerade die klein- und mittelständischen Betriebe leisten in Österreich einen großen Beitrag. Spindelegger: "Wenn wir unsere KMUs nicht schon hätten, dann müssten wir sie erfinden." Der Vizekanzler hebt besonders die Exportorientierung der heimischen Betriebe hervor. "Jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich ist den Exportaktivitäten unserer Betriebe zu verdanken. Darum müssen wir den Export beflügeln, denn: Ein Prozent mehr Export schafft alleine 10.000 Arbeitsplätze."

Zur weiteren Stärkung der heimischen KMUs schlägt der ÖVP-Bundesparteiobmann eine Mittelstands-Finanzierungsgesellschaft vor, an der sich große und kleine Anleger beteiligen können. Diese Gesellschaft soll in der anhaltenden Kreditklemme einspringen, wenn mittelgroße Unternehmen ausbauen oder expandieren wollen. Spindelegger setzt sich außerdem das Ziel, den Abbau des Verwaltungsaufwandes und der Bürokratie für Unternehmer anzugehen:

"Damit muss Schluss sein. Das baue ich ab. Das ist möglich. Man muss es nur tun."

Auch die heimische Industrie habe einen immensen Beitrag für das gute Abschneiden in der Krise beigesteuert. "Eine starke Industrie gewährleistet Stabilität. Unsere einhundert Leitbetriebe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und bilden den Wachstums- und Exportmotor Österreichs", betont Spindelegger. Aus diesem Grund dürfe man diesen Unternehmen nicht mit einer Erhöhung der Körperschaftssteuer oder einer Abschaffung der Gruppenbesteuerung in den Rücken fallen. "Wir brauchen eine RE-Industrialisierung und keine DE-Industrialisierung", betont Michael Spindelegger.

"Zu viel Staat schadet der Wirtschaft", stellt der Vizekanzler klar, und weiter: "Eine Staatsquote von über 40 Prozent kostet laut OECD ein halbes Prozent Wachstum jährlich – und unsere Staatsquote liegt bei über 50!" Alles, was die Wirtschaft braucht, um sich entfalten zu können, sei ein Rahmen. "Ein Netz von Verboten, Hindernissen, Bürokratie und Hürden, das ist die Handschrift der roten Arbeiterkammer", so Spindelegger. Dem ÖVP-Chef gehen die klassenkämpferischen Töne aus rotem Mund zu weit: "Weder sind Menschen, die es durch Arbeit und Leistung zu Wohlstand bringen, Verbrecher, noch sind die unternehmerischen Menschen in diesem Land böse Ausbeuter und rücksichtslose Kapitalisten." Der Bundesparteiobmann betont: "Nicht Reichtum ist der Skandal. Für mich ist Armut der Skandal. Und um Armut zu bekämpfen gibt es nur ein Konzept – das heißt Arbeit. Wir von der ÖVP haben diese Konzepte und auch die Kraft sie umzusetzen. Wirtschaft schafft Arbeit und nicht ein Plakat in roter Farbe." (Forts.)

Fotos zur honorarfreien Verwendung finden Sie unter http://www.oevp.at/fotodienst

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/michael.spindelegger