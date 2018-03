Natalie Gilan, Markus Hengstschläger, Freda Meissner-Blau und Christine Neubauer zu Gast in "Stöckl."

Am 16. Mai um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Barbara Stöckl begrüßt am Donnerstag, dem 16. Mai 2013, in "Stöckl." um 23.00 Uhr in ORF 2 Natalie Gilan, Markus Hengstschläger, Freda Meissner-Blau und Christine Neubauer:

Natalie Gilan - wie Hollywood-Star Angelina Jolie ließ sich auch die Niederösterreicherin aus Vorsorge beide Brüste entfernen

Bereits in ihrer Kindheit war Natalie Gilan mit Brustkrebs konfrontiert, drei Familienmitglieder starben an Brust- und Eierstockkrebs. 2003 ließ sie sich auf genetische Vorbelastungen testen, 2004 schließlich die folgenschwere Entscheidung, sich beide Brüste vorsorglich entfernen zu lassen. "Ich habe es nie bereut", so die Niederösterreicherin, die die kürzlich bekannt gewordene Brustamputation des Hollywood-Stars Angelina Jolie bestens nachvollziehen kann, denn auch ihre Mutter, Karin Gilan, hat sich bereits vor ihr zu dieser Operation entschlossen.

Markus Hengstschläger - Der Genetiker über die Gefahren und Errungenschaften der modernen Medizin

Der Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik spricht in "Stöckl." über die Vor- und Nachteile von Gentests bei erblich vorbelasteten Personen. Als stellvertretender Vorsitzender der Bioethik-Kommission beschäftigt er sich nicht nur mit den medizinischen, sondern auch mit den ethischen Fragen, die diese neuen Untersuchungsmethoden mit sich bringen. Empfiehlt er Risikopatientinnen einen solch drastischen Schritt?

Freda Meissner-Blau - Die Grünen-Gründerin über den ungeahnten Höhenflug und den Imagewandel der Partei

Die Grünen haben sich vom chaotischen Bürgerschreck zum umworbenen Regierungspartner entwickelt. Als einzige Partei haben sie bei allen vier Landtagswahlen dazugewonnen. Grünen-Gründerin Freda Meissner-Blau spricht in "Stöckl." über den Imagewandel der Partei, welche Bedenken sie trotz aller Freude über die derzeitigen Wahlerfolge hat und wie der 15. Mai 1955, der Tag der Staatsvertragsunterzeichnung, ihr Demokratiebewusstsein geprägt hat.

Christine Neubauer - Die Vollblutschauspielerin fand zu neuem Lebens-und Körpergefühl

Die populäre deutsche Schauspielerin Christine Neubauer ist merklich erschlankt. Die neuen Proportionen, ein veränderterer Ernährungsplan, ihr gezieltes Box-Pilates-Training, mehrere Monate Auszeit und eine neue Liebe brachten der gebürtigen Münchnerin ein völlig neues Lebensgefühl. Sie ist voller Tatendrang und freut sich, im August in Berchtesgaden in Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" in der Rolle der "Buhlschaft" auf der Bühne zu stehen.

"Stöckl." ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at