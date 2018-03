Amerikaner torpedierten Lösegeldzahlungen für österreichische Geiseln

NEWS veröffentlicht Dokumente von Verfassungsschutz, Außen- und Heeresnachrichtenamt

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS veröffentlich in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe umfangreiche Akten, Mails und Sitzungsprotokolle zu Geisellagen mit österreichischen Opfern. Aus den Dokumenten geht hervor, wie strikt die USA ihre Linie, kein Lösegeld an Terroristen und deren Verbündete zu zahlen, durchsetzen. Auch im aktuellen Jemen-Fall sollen US-Vertreter Österreich und Finnland mit Nachdruck davon abgebracht haben, geplante Lösegeldzahlungen zu tätigen.

Besonders gut sind derartige Vorkommnisse im Fall der im Südirak ermordeten österreichischen Geisel Bert Nussbaumer dokumentiert. "Von einem völligen Alleingang (also ohne Unterstützung durch die USA oder das Vereinte Königreich) wurde jedenfalls abgeraten. Als erschwerend wurde dabei der Umstand angesehen, dass der Genannte gemeinsam mit vier US-Bürgern entführt wurde und die USA nicht bereit sind, auf finanzielle Forderungen einzugehen", heißt es etwa im Bericht zu einer Arbeitssitzung von Heeresnachrichtenamt und Innenministerium

Einer Sachverhaltsdarstellung des früheren BKA-Chefs Herwig Haidinger ist zudem zu entnehmen, dass der Iran Österreich im Fall Nussbaumer die "Vermittlung zur Freilassung" Nussbaumers angeboten hatte. Das Angebot wurde jedoch abgelehnt.

Penibel lässt sich aufgrund der vorliegenden E-Mails auch nachvollziehen, welche Sprachregelungen gegenüber der Presse getroffen wurden, wie gering der Erkenntnisstand heimischer Behörden war und wie noch nach Monaten unklar war, welche österreichische Behörde den Fall nun "federführend" bearbeitet.

