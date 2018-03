Industrie begrüßt klares Bekenntnis zum Industrie- und Arbeitsstandort Österreich

IV-Präsident Kapsch zu "Österreich-Rede": Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unabdingbar - Brauchen Entlastung und Entbürokratisierung, keine neuen Steuern

Wien (OTS/PdI) - Als "wichtiges Signal" für die Wettbewerbsfähigkeit und die Stärkung des Industrie- und Arbeitsstandortes Österreich bezeichnete der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch heute, Mittwoch, die "Österreich-Rede" von Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger. "Die Industrie ist die tragende Säule für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes - sie bietet Arbeitsplätze, bildet Fachkräfte aus und sorgt für Wohlstand", so Kapsch. "Die Industrie hat Österreich erfolgreich und verantwortungsbewusst durch die Krise getragen. Alle Maßnahmen zur Reindustrialisierung, zur Entbürokratisierung sowie für mehr Freiheit für Unternehmen sind zu begrüßen und zu unterstützen. Nachhaltig international erfolgreich werden wir nur dann sein, wenn die Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wettbewerbsfähig sein können. Dazu brauchen sie richtigerweise auch leistbare Energiepreise und eine stimmige und europäische Energiepolitik als essenziellen Teil der Industriepolitik", so der IV-Präsident. Auch die klaren Aussagen des Vizekanzlers hinsichtlich stärkerer Investitionen in Forschung und Entwicklung seien in diesem Zusammenhang insbesondere eine "positive Ansage für die Zukunft".

Brauchen massive Entbürokratisierung: Reduktion von Unternehmensbeauftragten

Zur Stärkung der österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft "braucht es keine neuen Schulden, sondern flexiblere Arbeitszeiten auf Betriebsebene, eine starke Exportwirtschaft, die jeden zweiten heimischen Arbeitsplatz sichert, und nicht mehr, sondern weniger und bessere Regulierung sowie massive Entbürokratisierung." Dazu zähle auch die Reduktion von Unternehmensbeauftragten: "Ich befürworte den Vorstoß von Vizekanzler Spindelegger sehr. Es ist niemandem geholfen, wenn Unternehmen für alles einen Beauftragten haben müssen. Dadurch entsteht lediglich ein Mehraufwand und unnötige Kosten, die am Ende die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch niedrigere Löhne tragen müssen", so der IV-Präsident. Ebenfalls positiv zu bewerten seien die Vorschläge zu einer Mitarbeitererfolgsbeteiligung auf freiwilliger Basis.

Vermögensteuern gefährden Unternehmen und kosten Arbeitsplätze

Die Industrie fordert mit Nachdruck strukturelle Veränderungen statt neuer Steuern und Schuldenbelastungen und begrüßt die klare Absage gegenüber Vermögensteuern. "Diese belasten - will man große Volumina - den Mittelstand noch weiter, gefährden Unternehmen und kosten Arbeitsplätze", betonte Kapsch. "Der richtige Weg lautet Entlastung für alle durch nachhaltige Reformen im Staat. Denn Wohlstand darf in der Tat nicht auf Kosten der nächsten Generation gebaut sein, sondern muss täglich neu erwirtschaftet werden. Österreichs Unternehmen brauchen dafür mehr Freiheit, um investieren und dadurch Arbeitsplätze schaffen zu können. Dafür braucht es ein wirtschaftsfreundliches und reformorientiertes politisches Umfeld mit klaren und transparenten Regeln, die verlässlich und nachvollziehbar sind", so Kapsch. Eine dringend erforderliche Maßnahme sei eine Steuerstrukturreform und die Entlastung des Faktors Arbeit, von der Unternehmen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren. Wichtig sei zudem, dass der wirtschaftspolitische Fokus auch auf den internationalen Leitbetriebe-Standort gerichtet werden soll. Alleine in Österreich würden 106 Leitbetriebe mit 95.000 KMU kooperieren. "Es ist gut und richtig, dass dies von Vizekanzler Spindelegger auch klar angesprochen und bewusst gemacht wird", sagte der IV-Präsident.

