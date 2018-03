Österreich-Rede – Kurz: Parteien müssen politisches Engagement möglich machen - FOTO

Kein Platz für Klassenkampf und Hetze in Österreich

Wien, 15. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Wir brauchen eine Politik, wo alle mitmachen können. Egal, ob sie sich für ein Thema oder eine Person engagieren möchten. Dafür steht die ÖVP", sagt JVP-Bundesobmann Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz im Rahmen der heutigen "Österreich-Rede" von ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger. "Es ist die Aufgabe der Parteien, politisches Engagement möglich zu machen", betont Kurz. Er tritt deshalb auch für die Stärkung des Persönlichkeitswahlrechts und die Aufwertung von Volksbegehren ein. Die Politik sei derzeit aber weit weg von

den Jungen. Bestes Beispiel dafür sei die alljährliche politische Großveranstaltung am Wiener Rathausplatz zum 1. Mai. "Das läuft seit 100 Jahren gleich ab. Die Realität der Jungen sieht aber anders aus." Auch die Arbeitswelt hat sich verändert. Man bleibt nicht mehr sein Leben lang Arbeiter oder Unternehmer. "Klassenkampf ist absolut fehl am Platz", betont der Staatssekretär. Österreich brauche ein gemeinsames Miteinander. "Wir Jungen brauchen neue Lösungen und nicht den alten Klassenkampf!" ****

Wir werden in Österreich länger arbeiten, weil unsere Lebenserwartung steigt. Deshalb sei die Einkommenskurve ein Thema, das angegangen werden müsse. "Es kann nicht sein, dass sich junge Menschen das Leben nicht leisten können und Ältere in die Pension gedrängt werden, weil sie den Unternehmen zu teuer werden", so Kurz. Denn auch wenn in vier Monaten gewählt wird, muss Politik, die sich um die Menschen kümmert, die Wahrheit ansprechen. Die Zusammensetzung der österreichischen Gesellschaft sei vielfältiger geworden. "In Österreich darf kein Platz sein für rechte Hetze. Wir brauchen ein Miteinander!" Auch Politiker spüren, dass sich die Zeiten geändert haben. Eine Facebook-Gruppe kann heute stärker sein, als ein Antrag im Parlament. Deshalb müsse sich die Politik den veränderten Lebensrealitäten anpassen, betont der Staatssekretär: "Gerade in der Politik ist Veränderung und etwas Neues nicht immer leicht möglich. Dafür brauchen wir Mut und die richtigen Mehrheiten!" Sebastian Kurz bedankt sich in diesem Zusammenhang bei ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger: "Er hat das Thema Integration aufs Tapet gebracht und einen 24-jährigen zum Staatssekretär berufen. Mut ist bei ihm auf jeden Fall vorhanden, die nötigen Mehrheiten schaffen wir gemeinsam im Herbst!" (Forts.)

