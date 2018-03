Gesundheitsbarometer - Stöger: Österreicherinnen und Österreicher sind mit Gesundheitssystem zufrieden

"Gesundheitsbarometer" erhebt Einstellung der Bevölkerung zu Gesundheitssystem und -versorgung erhoben - Mehrheit befürwortet ELGA

Wien (OTS/SK) - 83 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind mit dem Gesundheitssystem zufrieden. Zu diesem Ergebnis kommt das "Gesundheitsbarometer", das Gesundheitsminister Alois Stöger und Peter Filzmaier vom Institut für Strategieanalysen am Mittwoch präsentierten. Die Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem ist mit Werten zwischen 80 und 90 Prozent konstant hoch; es wird insbesondere im EU-Vergleich besonders positiv gesehen. "Gesundheit ist für alle ein sehr wichtiges Thema. Die große Zufriedenheit der Menschen zeigt, dass sie sich auf unser Gesundheitssystem verlassen", sagte Minister Stöger. ****

Eine klare Mehrheit der Befragten (57 Prozent) befürwortet die Elektronische Gesundheitsakte ELGA. Als notwendige bzw. bereits umgesetzte notwendige Maßnahmen in den vergangenen Jahren erachteten die Befragten vor allem den Kampf gegen Arzneimittelfälschung (64 Prozent) und das transparente Wartezeitenmanagement (60 Prozent). Sehr oder eher dringende aktuelle gesundheitspolitische Themen sind für die Befragten die Einführung eines staatlichen Gütezeichens für Lebensmittel sowie der Ausbau der Versorgung für psychische Krankheiten (85 Prozent).

Der Ausbau von Leistungen sei notwendig, denn die "Krankenkassen sind keine Sparkassen, sondern dazu da, die Österreicher mit Gesundheitsleistungen zu versorgen", betonte Stöger. Durch die Gesundheitsreform sei mehr Geld für die Gesundheit sichergestellt. Das Leistungsangebot soll vor allem im Bereich der psychischen Erkrankungen ausgebaut werden. In der Zahnmedizin wurde bereits ein massiver Ausbau erreicht, indem Zahnambulatorien alle Leistungen der modernen Zahnmedizin anbieten können, was den Zugang dazu verbessert. "Auch in der Zahnmedizin ist ein weiterer Ausbau in den kommenden Jahren notwendig", bekräftigte Stöger.

Die offen gestellte Frage, was die Befragten am Gesundheitssystem stört, beantworteten 26 Prozent mit "zu langen Wartezeiten", sei es beim niedergelassenen Arzt, im Krankenhaus oder auf Operationstermine. Dabei gehe es, so Filzmaier, ums subjektive Empfinden. Die Wartezeiten werden mithilfe der Gesundheitsreform verkürzt, indem die Behandlungskette optimiert wird. Zu hohe Selbstbehalte stören 20 Prozent der Befragten. Minister Stöger will diese "weiter reduzieren".

Krisenhafte Entwicklungen zeichnen sich in der Wahrnehmung der Bevölkerung schnell ab; die Menschen reagieren verunsichert auf Debatten hinsichtlich einer möglichen Verschlechterung im Gesundheitsbereich. "Andere Länder haben auf die Wirtschaftskrise mit Einschränkungen im Gesundheitswesen reagiert, was große Ängste bei den Menschen ausgelöst hat. Österreich hingegen hat auch in der Krise ins Gesundheitssystem investiert und die Leistungen ausgebaut, z.B. das Kinderimpfprogramm erweitert", sagte Minister Stöger und betonte, dass es wichtig sei, "Sicherheit zu generieren". Dazu beigetragen habe zum einen die Sanierung der Krankenkassen sowie die Gesundheitsreform, "die den Patienten in den Mittelpunkt stellt und das Gesundheitssystem modernisiert".

Das "Gesundheitsbarometer" ist eine regelmäßige Studie zur subjektiven Einstellung der Bevölkerung zu Gesundheitssystem und -versorgung. Das aktuelle Barometer beinhaltet die Ergebnisse von neun Studien aus den letzten drei Jahren, für die insgesamt mehr als 10.000 Telefoninterviews geführt wurden. (Schluss) bj/sn

