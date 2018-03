FPÖ: Strache: Spindeleggers ÖVP-Märchenstunde

Spindelegger-Rede war eindrucksvolle Aufzählung all jener Themen, an der die ÖVP kläglich gescheitert ist

Wien (OTS) - Die sogenannte "Österreich-Rede", die ÖVP-Vizekanzler Spindelegger heute zum Besten gegeben habe, sei nichts anderes gewesen als eine eindrucksvolle Aufzählung all jener Themen, an der die ÖVP kläglich gescheitert sei, sagte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache. Die ÖVP habe weder die Wirtschaft gestärkt noch die Bürokratie abgebaut. Und schon gar nicht habe sie die Staatsschulden verringert, so Strache, der Spindelegger vorwarf eine ÖVP-Märchenstunde abgehalten zu haben.

Besonders skurril fand Strache die Aufrufe Spindeleggers, die Steuern senken zu wollen, stelle doch die ÖVP seit Jahren die Finanzminister in der Bundesregierung und sei somit für die massive Steuerbelastung der Bevölkerung hauptverantwortlich. Ausgesprochen kurios sei auch Spindeleggers Begeisterung für die diesjährigen ÖVP-Wahlergebnisse, denn die hätten in allen vier Bundesländern, in denen heuer gewählt worden sei, ein Minus für die ÖVP gebracht. Offenbar leide der ÖVP-Obmann etwas unter Realitätsverlust.

Die ÖVP sei nicht, wie Spindelegger behaupte, die Partei der Wirtschaft, sondern die Partei der Bürokratie, Überregulierung und Steuerbelastung, so Strache. Ihr einziger Inhalt sei der bedingungslose EU- und Euro-Fanatismus, für den sie die Interessen Österreichs kaltschnäuzig opfere. Dass die ÖVP es nicht schaffe, irgendetwas Positives für Österreich umzusetzen, habe Spindelegger in seiner Vizekanzlerschaft sowohl im Wirtschaftsbereich als auch in der EU-Politik eindrucksvoll bewiesen, so Strache, der in der heutigen ÖVP-Veranstaltung nichts anderes als eine klare Wahlempfehlung für die FPÖ sieht.

