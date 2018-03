FP-Mahdalik: Ein Baustellen-Manager statt 17 Larifari-Beauftragten

SPÖ und Grüne versagen beständig bei der Koordination

Wien (OTS) - Das gestrige Stauchaos in Wien hat erneut gezeigt, dass die rot-grüne Stadtregierung leider unfähig ist, ein auch nur halbwegs intelligentes Baustellen-Management auf die Beine zu stellen. "Statt gezählte 17 Wischiwaschi-Beauftragte mit hunderttausenden Euro aus dem Steuertopf durchzufüttern, sollten SPÖ und Grüne besser einen kompetenten Beamten aus den Reihen des Magistrats mit der dringend notwendigen Verbesserung bzw. eher dem Aufbau eines Baustellen-Managements beauftragen", fordert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Es wird schon viel zu lange herum dilettiert, was einen jährlichen Verlust von Arbeitsstunden und Volksvermögen in zweistelliger Millionenhöhe nur in Wien verursacht.

Es gibt genügend hervorragend qualifizierte Stadtbedienstete, welche für die diese Aufgabe geeignet wären. Einziger Nachteil dieser Variante aus Sicht von SPÖ und Grünen wäre, dass damit kein erwerbsloser Parteigänger der Grünen versorgt werden könnte. Das würde einen ersten Schritt in die richtige Richtung bedeuten, der zweite sollte die ersatzlose Streichung der 17 Larifari-Beauftragten von Rot-Grün sein, sagt Mahdalik. (Schluss)otni

