30 Österreichische Firmen bei Libyens größter Baumesse

Trotz angespannter Sicherheitslage versammelt LibyaBuild heuer wieder über 700 Firmen aus aller Welt

Wien (OTS/PWK316) - Vom 21. bis 23. Mai organisiert das AußenwirtschaftsCenter Tripolis eine Marktsondierungsreise für österreichische Unternehmen aus dem Bausektor nach Libyen. Der Anlass ist die 9th International Building & Construction Exhibition (kurz:

LibyaBuild), welche einmal jährlich Unternehmer und Akteure aus dem Libyschen Bau- und Infrastrukturbereich versammelt. Mit 17 Firmenständen und insgesamt 30 Unternehmen ist Österreich dieses Jahr unter den 15 Ländern mit eigenem Pavillon. Die an der Marktsondierungsreise teilnehmenden Firmen werden zusätzlich Vertreter der Auftrag gebenden Behörden treffen. "Marktchancen sind derzeit vor allem Projektplanung und -beratung. Kommt der Wohnbau -wie angekündigt - in der kommenden Zeit wieder in Gang werden erneut auch Baumaterial und -maschinen benötigt", berichtet David Bachmann, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Tripolis.

Trotz aller Sicherheitsbedenken wird es auf der Messe auch dieses Jahr über 700 Aussteller geben, darunter ca. 400 ausländische Unternehmen aus 30 Ländern, und selbst nach dem Anschlag auf die französische Botschaft hat es nur wenige Absagen gegeben. Gemäß dem libyschen Messeveranstalter ATEX haben die Behörden umfassende Maßnahmen getroffen, um den 30.000m2-großen Ausstellungsbereich in einer Sportanlage in Tripolis abzusichern. Bachmann: "LibyaBuild ist für die Teilnehmer eine hervorragende Gelegenheit, sich einen Überblick zu verschaffen und mit möglichen Partnern und Auftraggebern in Kontakt zu treten - rasche Ergebnisse sind jedoch vorerst nicht zu erwarten. Unzählige Bauprojekte stehen seit der Revolution 2011 still, da weiterhin über die Zukunft der Altverträge und der ausstehenden Rechnungen diskutiert wird. Lange wird die Regierung die Wiederaufnahme der Projekte jedoch nicht mehr herausschieben können, da der Druck seitens der Bevölkerung zusehends wächst." Positives Zeichen: das diesjährige Budget veranschlagt über zwei Mrd. Euro alleine für Wohnbau und Stadtplanung. (BS)

