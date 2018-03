Patientinnen und Patienten geben der WGKK gute Noten

92,4 Prozent der Kunden sind mit den Gesundheitseinrichtungen und dem Hanusch-Krankenhaus der Wiener Gebietskrankenkasse zufrieden

Wien (OTS) - Um Angebot und Service kontinuierlich zu verbessern, hat die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) Ende des Vorjahres die aktuelle Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten erheben lassen. Das Marktforschungsinstitut Oekonsult hat dazu 1.200 Kunden der fünf Gesundheitszentren sowie des Hanusch-Krankenhauses vor Ort befragt. Das Gesamtergebnis ist durchwegs erfreulich: 92,4 Prozent waren nach der Behandlung sehr zufrieden oder zufrieden.

"Dieser Wert hält auch einem Vergleich mit anderen Dienstleistungsunternehmen durchaus Stand", fasst Kristin Allwinger, Studienleiterin von Oekonsult, zusammen.

Hohe fachliche Kompetenz

Besonders positiv einzuschätzen sind laut Allwinger die Bewertungen in zwei wesentlichen Kernbereichen der Gesundheitseinrichtungen der WGKK: So wurde die fachliche Kompetenz des medizinischen Personals von 89 Prozent der Befragten mit den Schulnoten "Sehr gut" und "Gut" bewertet, die Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt auf einen Zuspruch von 90 Prozent. Weniger zufrieden sind die Patientinnen und Patienten mit den Parkmöglichkeiten an einzelnen Standorten.

Die Umfrage zeigt weiters, dass die Kunden gerne Terminvereinbarungen in Anspruch nehmen - konkret gaben 67,5 Prozent der Befragten an, aufgrund eines Termins zur Behandlung gekommen zu sein. Ein Ansatz, den die WGKK weiter ausbauen will. WGKK-Obfrau Ingrid Reischl: "Ich freue mich natürlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über diese Ergebnisse. Wir wollen uns aber laufend verbessern. Eine Herausforderung wird es sein, die Terminplanung weiter zu optimieren, um so die Wartezeiten möglichst zu verkürzen."

