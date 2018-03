Blecha: Wohlstand ist keine rein materielle Größe

Je egalitärer die Gesellschaft, desto glücklicher die Menschen

Wien (OTS/SK) - Der Präsident des Pensionistenverbands Österreichs Karl Blecha betonte gestern, Dienstag, in seinem Referat anlässlich des Symposiums "Glück und Verantwortung" des Instituts für Europäische Glücksforschung (IFEG) die Bedeutung nicht-materieller Faktoren für den Wohlstand des Menschen. "Es gibt kein Glück ohne Gemeinschaft", sagte Blecha und wies auf die Gefahr einer wachsenden Schere zwischen Arm und Reich hin. "Wo der soziale Zusammenhalt geschwächt wird, steigen Kriminalität, Gewalt sowie Alkohol- und Drogensucht", unterstrich der PVÖ-Präsident die wichtige Rolle des Sozialstaats für den Frieden in der Gesellschaft. ****

Es sei kein Zufall, dass die am meisten entwickelten Sozialstaaten gleichzeitig zu den produktivsten Ländern gehörten. Das Bruttoinlandsprodukt reiche nicht aus, um den Wohlstand einer Gesellschaft zu messen. Es brauche auch andere Parameter, etwa den Faktor "Sozialkapital". "Doch während sich in den vergangenen 50 Jahren die Produktivität verdreifacht und die Mobilität versechsfacht haben, wächst dieses Sozialkapital nicht. Der Zufriedenheitsindex sinkt. Wir müssen ausbrechen aus dem Teufelskreis, der in der Gier nach immer höheren Renditen dazu geführt hat, dass Fortschritt und Innovation vernachlässigte Größen geworden sind", betonte Blecha. (Schluss) che/mb

